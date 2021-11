N’IMPORTE QUELLE action : Sphere 3D reste un jeu de crypto-mining solide

Basé au Canada Sphère 3D Corp (NASDAQ :TOUT) vient de connaître une incroyable augmentation des prix. Comme je l’ai noté précédemment, ce grand saut dans l’action ANY n’avait rien à voir avec l’activité de logiciels hérités de l’entreprise, et tout à voir avec son déménagement imminent dans le Bitcoin (CCC :BTC-USD) industrie minière. Ainsi, malgré la pléthore d’actions minières Bitcoin et la volatilité inhérente à la cryptographie elle-même, N’IMPORTE QUELLE action a toujours un solide potentiel à long terme.

Une fois connue, cette entreprise s’est lancée dans cette industrie, via une fusion avec Exploitation minière numérique Gryphon, il n’a pas fallu longtemps aux investisseurs pour s’engouffrer. Dans les trois mois qui ont suivi la nouvelle, les actions sont passées d’environ 2 $ à 11,98 $ par action.

Bien sûr, cette augmentation de près de six fois n’était pas entièrement due à l’annonce de la fusion. Le rebond de Bitcoin lui-même a joué un rôle majeur dans ses gains démesurés au cours de cette période. Mais maintenant, alors que les prix du BTC se maintiennent à un peu plus de 60 000 $, les commerçants qui ont choisi ce nom au bon moment commencent à en tirer profit.

Alors, la fête est finie, le bateau est parti, tout ce jazz ? Pas exactement. Ce ne sera probablement pas avant que la crypto ne décolle à nouveau, ou jusqu’à la conclusion de l’accord de fusion, que cette action fera un autre grand pas. Mais si vous recherchez une exposition à cette industrie intéressante et à fort potentiel, vous voudrez peut-être envisager de saisir ce nom au lieu des plus grands noms cotés en bourse dans l’espace. J’attendrais juste qu’il soit retombé à des prix élevés à un chiffre.

Qu’est-ce qui fait de N’IMPORTE QUELLE action un jeu de crypto-mining intéressant

Avec autant d’actions minières Bitcoin, qu’est-ce qui rend celle-ci en particulier à acheter ? Bonne question. Oui, jetez un œil aux nombreuses pièces de théâtre dans cet espace, et elles peuvent sembler être une seule et même chose.

Mais creusez plus profondément, et il est clair qu’il y en a qui sont plus prometteurs que d’autres. Je n’entrerai pas dans les détails sur des pièces similaires. Je vais cependant vous donner un aperçu de ce qui peut faire de TOUT action en particulier un excellent véhicule pour l’exposition au minage de crypto.

Il y a deux éléments clés à noter en ce qui concerne Sphere 3D, le futur Gryphon. Tout d’abord, son pouvoir de hachage. Une fois sa fusion terminée, et il mettra en ligne un total de 67 200 Antminer S19j Pros, ce sera une grande puissance minière. Avec une puissance de hachage combinée de 6,7 exahash, il aura la capacité de produire 1 245 Bitcoin par mois. Sur la base des prix BTC actuels, cela se traduit par plus de 920 millions de dollars de revenus annualisés.

Le deuxième élément à noter ? Le statut de Gryphon en tant que premier mineur de Bitcoin neutre en carbone. Bien sûr, cela seul ne lui donne aucune sorte d’avantage ou d’avantage direct. Mais cela rend cette entreprise plus conforme aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) que les autres noms de cet espace. Et cela pourrait lui donner un avantage lorsqu’il s’agit d’attirer des investisseurs.

Au fur et à mesure que les actions glissent, les crypto-bulls à long terme peuvent vouloir acheter

Il est donc clair qu’il est utile d’acheter N’IMPORTE QUELLE action pour s’exposer à l’exploitation minière de Bitcoin. Pourtant, avec le prix du BTC qui baisse à nouveau, et le prix de cette action qui baisse également, est-il préférable de l’acheter aujourd’hui ?

Cela dépend de votre vision à long terme de la cryptographie. Si vous avez une vision baissière ou même neutre sur les prix des cryptos à l’avenir ? Ce n’est peut-être pas le jeu pour vous. Étant donné qu’il se négocie de manière sauvage, en fonction de l’action des prix sous-jacents de la crypto qu’il extrait, vous pouvez vous attendre à une volatilité élevée. Une telle volatilité peut être difficile à supporter.

D’un autre côté, si vous êtes optimiste sur la crypto et pensez que, loin de plafonner, Bitcoin a le potentiel d’atteindre à terme des prix à six chiffres ? C’est peut-être le bon moment pour envisager d’acheter des pièces comme celle-ci. Non seulement parce que vous achetez sur la faiblesse, avant que BTC (et à son tour, TOUT action) se dirige vers des prix plus élevés. Mais acheter maintenant vous permet également d’entrer avant qu’il n’intensifie à nouveau ses opérations. Avec une option d’achat de 160 000 plates-formes minières supplémentaires, son nivellement jusqu’à un exahash de 6,7 n’est peut-être qu’un début.

Le verdict sur N’IMPORTE QUELLE action

Après sa course incroyable cet été, l’intérêt pour Sphere 3D a diminué. Maintenant près de 44% moins cher qu’il ne l’était près de ses plus hauts, l’opportunité s’est ouverte de l’acheter à un point d’entrée plus favorable.

Encore une fois, cela peut prendre du temps pour qu’il fasse son prochain grand pas. Il faut également s’attendre à une volatilité élevée. Si BTC baisse davantage, cela pourrait avoir un effet démesuré sur le cours de l’action de ce mineur de crypto. Les actions pourraient également fluctuer si la fusion de la société avec Gryphon tarde davantage. Et ce stock a une note « B » dans mon Portfolio Grader.

Compte tenu de son exposition à la crypto et à tout ce que cela implique, ce n’est peut-être pas un bon jeu pour tout le monde. Mais si vous êtes optimiste sur la crypto et que vous souhaitez vous exposer au minage de Bitcoin ? Vous voudrez peut-être examiner N’IMPORTE QUEL stock de plus près.

