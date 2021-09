N’IMPORTE QUELLE action veut résoudre ses problèmes avec Bitcoin

Chaque fois que je lis qu’une entreprise change radicalement de plan d’affaires, de nombreuses questions me viennent à l’esprit. Est-ce à cause des économies d’échelle pour ses nouvelles et ses anciennes activités ? A-t-il trouvé un nouveau créneau plus rentable ? L’entreprise dispose-t-elle d’informations précieuses qui montrent que les risques seront payants ? L’objectif de toute entreprise publique est de créer de la valeur pour ses actionnaires, il est donc important de se demander comment tout changement se rapporte à cet objectif. Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) est un exemple récent d’une entreprise en train de changer considérablement son modèle d’affaires. Depuis le début de l’année, TOUS les titres sont en hausse de plus de 300 %.

Sphere 3D est un fournisseur de logiciels basés sur le cloud offrant des services à une variété d’industries ; il offre un large éventail de services, permettant aux entreprises de disposer d’une suite intégrée de produits. TOUTES les actions ont été très volatiles en 2021.

N’IMPORTE QUELLE action et le seuil du centime

N’IMPORTE QUELLE action a commencé 2021 en tant que penny stock, bien qu’elle ait dépassé le seuil généralement associé à ce terme. Les penny stocks sont des actions de petites entreprises qui se négocient généralement à moins de 5 $ par action. N’IMPORTE QUELLE action a une fourchette de 52 semaines de 1,23 $ à 11,98 $, mais à environ 6 $, elle est proche de cette frontière.

En général, les penny stocks sont des investissements à très haut risque en raison d’un mélange de caractéristiques. Ils sont peu chers, ont un très petit volume de transactions et ont une petite capitalisation boursière, souvent inférieure à 500 millions de dollars – Sphere 3D a une capitalisation boursière de 383 millions de dollars. Je ne classe pas toutes les actions cotées en cents comme trop risquées, car certaines petites entreprises ont encore un bon bilan, des fondamentaux solides et une valorisation attrayante. D’après mon analyse, cependant, N’IMPORTE QUELLE action n’en fait pas partie.

Une transformation minière

Bitcoin (CCC :BTC-USD) et le marché de la cryptographie ne conviennent pas à tous les investisseurs. Cela s’accompagne d’un risque et d’une volatilité élevés. Le prix des crypto-monnaies est fortement affecté par les nouvelles et le sentiment. Même la décision de la Réserve fédérale concernant le moment de la réduction peut entraîner une grande volatilité des crypto-monnaies.

En juin, il a été annoncé que Sphere 3D fusionnait avec une société minière Bitcoin, Exploitation minière numérique Gryphon. Gryphon prétend être le plus grand mineur de Bitcoin avec une empreinte carbone nulle.

Lorsqu’une fusion importante et en attente est annoncée, je veux toujours en savoir plus sur les sites Web officiels des sociétés concernées. Cela ajoute de la crédibilité et c’est à mon avis le moins qu’ils puissent faire pour informer le public. Je n’ai pas pu trouver de telles informations sur le site Web de relations avec les investisseurs de Sphere 3D. Le fait que le dernier communiqué de presse sur le site Web de l’entreprise date de 2019 n’est pas un signe positif pour moi.

L’annonce offre quelques informations sur la façon dont les activités des deux sociétés vont s’aligner : « Sphere 3D Corp est spécialisé dans les solutions de conteneurisation, de virtualisation et de gestion des données. La société fusionnée se concentrera sur l’expansion des opérations d’exploitation minière numérique de Gryphon et utilisera les solutions d’entreprise propriétaires de Sphere 3D.

Bien entendu, la fusion n’est pas encore définitive et devra être approuvée au troisième trimestre 2021 par les parties prenantes des deux sociétés. Cela laisse une certaine incertitude dans l’air.

On ne sait pas pourquoi Sphere 3D se concentre désormais sur Bitcoin ; il ne se rapporte à aucune des compétences de base actuelles de l’entreprise. Ma meilleure hypothèse est qu’ils sont tout simplement très optimistes quant au prix futur de la principale crypto-monnaie, mais ce n’est pas une garantie de succès futur.

Les données financières inquiétantes de TOUTES les actions

Les fondamentaux de N’IMPORTE QUELLE action sont, en un mot, le chaos. À commencer par la croissance des ventes, elle est négative et a diminué au cours des quatre dernières années consécutives. En 2017, les revenus déclarés étaient de 81,5 millions de dollars et en 2020, ils n’étaient que de 4,85 millions de dollars. Sphère 3D n’est pas rentable, a un EBITDA négatif et brûle des liquidités avec un flux de trésorerie disponible constamment négatif.

Je m’inquiète du niveau de sa trésorerie reporté sur son bilan. En 2020, l’entreprise ne disposait que de 461 000 $. Pour 2020, Sphere 3D a déclaré une dette à court terme de 1,83 million de dollars et une dette à long terme de 672 000 dollars. Son ratio trésorerie/dette d’environ 18 % est trop faible.

Récemment, la société a annoncé son intention de lever des fonds en vendant des actions à des investisseurs institutionnels. Ce n’était pas positif pour le cours de l’action. Le prix d’exercice immédiat de 9,50 $ par action pour les bons de souscription a provoqué une vente massive pour N’IMPORTE QUELLE action.

Ironiquement, un jour avant l’annonce du 2 septembre, N’IMPORTE QUELLE action avait un prix élevé de 11,98 $, ce qui en fait une offre tentante pour les investisseurs institutionnels et mauvaise pour les investisseurs particuliers.

Les derniers résultats financiers du deuxième trimestre 2021 ont montré une faiblesse constante de la croissance des revenus, une légère augmentation des dépenses d’exploitation, une contraction de la marge brute et une perte nette.

La société a déclaré une perte nette de 3 millions de dollars, ou 19 cents par action, contre une perte nette de 1,9 million de dollars et 41 cents par action au trimestre précédent. Les revenus pour les deux trimestres s’élevaient à un peu moins d’un million de dollars.

Dans l’ensemble, mon opinion sur N’IMPORTE QUELLE action est de l’éviter maintenant. Sphère 3D connaît des difficultés financières et les circonstances entourant le passage à la crypto-monnaie ne sont pas claires.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.