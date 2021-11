N’importe quelle marque à Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer joué le samedi son dernier match en tant que manager de Manchester United. La dure défaite 4-1 sur le terrain de Watford a rempli la patience de l’exécutif du club, qui, après une réunion d’urgence, a décidé que la meilleure option était de se passer de leurs services.

Ni l’arrêt des sélections n’a guéri Manchester United. Ils sont revenus à la compétition et les diables rouges ont encore perdu, cette fois humilié par le modeste Watford, qui a exposé toutes les coutures de Solskjaer. Perdu dans la salle des machines, très faible en défense et isolé en attaque. Les ‘frelons’ se sont reposés avec un 2-0, et De Gea a sauvé son équipe d’une raclée.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’un des gros points négatifs est clairement le complot défensif. Manchester United accumule une séquence actuelle de 14 matchs consécutifs sans laisser sa cage inviolée à domicile. Une seule fois dans son histoire, il a réussi une séquence plus longue, entre avril 1958 et mars 1959, avec 21 matchs consécutifs.

Zidane parmi les favoris

Pour le moment, les anciens joueurs Michael Carrick et Darren Fletcher, membres du staff de Solskjaer, prennent temporairement le relais. Carrick sera l’entraîneur-chef et Fletcher sera son assistant. « Le club travaille pour nommer un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison », ajoute le club.

Pendant ce temps, United se concentrera sur la recherche d’un remplaçant. Depuis l’Angleterre, ils soulignent que le favori du conseil d’administration serait l’ex-Madridista Zinedine Zidane. Cependant, ils sont conscients que le Français ne semble pas le plus séduit par le poste. Ils précisent également qu’en cas de ne pas trouver d’option permanente, le club n’exclurait pas d’embaucher un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, avec Laurent Blanc, parmi les candidats.