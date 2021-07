« N’importe qui d’autre que Max, Leis n’aurait pas essayé ce laissez-passer »

in

Si cela avait été “un autre gars” autre que Max Verstappen, le pilote IndyCar Alex Palou estime que Lewis Hamilton n’aurait pas essayé de se faufiler dans Copse.

La lutte pour le titre mondial de cette année a pris de l’ampleur au Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque Hamilton a frappé Verstappen, éliminant son rival pour le titre du Grand Prix.

Hamilton a remporté la course, sa huitième victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne, réduisant son déficit par rapport à Verstappen à huit points.

Red Bull a accusé Hamilton d’avoir l’air “désespéré” tandis que Mercedes insiste sur le fait que son chauffeur n’a rien fait de mal.

Palou de Chip Ganassi Racing-Honda estime qu’il s’agissait d’un affrontement entre deux pilotes agressifs, chacun ne voulant pas céder d’un pouce.

Il a déclaré à Motorsport.com : “Bien sûr, quand vous dites que Hamilton a fait ce mouvement agressif, n’ayant que peu d’espace, c’est sûr que c’était Verstappen – si c’était un autre gars, cela ne serait pas arrivé – juste parce que [they] se battent pour le championnat.

«Je m’attends à ce que des choses comme ça se produisent. Que ferais-je si cela devait arriver ? Je ne sais pas.

“Avec certitude [if I was Verstappen] Je ne prendrais pas ça facilement avec Hamilton. Mais si j’étais Hamilton, j’y serais allé. À mon avis, ils ont tous les deux fait ce que je ferais à leur place.

« Peut-être que maintenant que vous voyez les conséquences, si vous êtes Verstappen, vous dites:« OK, laissez-le passer ». Mais vous ne pouvez pas laisser passer quelqu’un en course !

Verstappen et Hamilton entrent en collision ! Les rivaux du titre se réunissent à Copse, entraînant Verstappen dans un accident à grande vitesse. Le Néerlandais a pu s’éloigner mais il a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Palou, qui est en tête du classement IndyCar, a déclaré que la bataille de dimanche n’était qu’une journée normale dans la série IndyCar.

« Je pense qu’en IndyCar, c’est toujours comme ça ! il a dit. «À Mid-Ohio, à chaque course, nous touchons d’autres gars. Tous les dépassements sont à la limite… La course en IndyCar est comme ça. Je pense que c’est aussi la beauté du championnat et ces voitures vous permettent d’avoir des contacts.

« Est-ce que je m’attends à ce que certains pilotes soient plus agressifs envers moi ? Je ne pense pas. Peut-être que les gars que nous combattons plus, comme disons Pato [O’Ward], Josef [Newgarden], et [teammates] Scott [Dixon], Marcus [Ericsson]… Mec, je pense que tout le monde se bat très fort les uns contre les autres ici en IndyCar.

“A Road America avec Newgarden, nous ne savions même pas comment nous étions dans le championnat. Nous nous battions très fort, en touchant roue à roue. Il n’était pas super dur avec moi, je n’étais pas super dur avec lui.

«Je ne changerais pas d’état d’esprit sur lui maintenant. Peut-être qu’il serait plus agressif avec moi maintenant, mais je ne sais pas.