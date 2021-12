Nina Dobrev et Julianne Hough partagent des conseils d’hébergement pour le réveillon du Nouvel An

Nous avons interviewé Nina Dobrev et Julianne Hough parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Fresh Vine Wine est l’entreprise de Nina et Julianne. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Le réveillon du Nouvel An sera là avant que vous ne le sachiez, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter si vous n’avez pas encore compris vos plans. Vous êtes loin d’être le seul, surtout ces jours-ci, car nous avons tous en tête des précautions de sécurité supplémentaires. Vous n’êtes peut-être pas à une grande fête du Nouvel An cette fois-ci, mais cela ne veut pas dire que vous ne vous amuserez pas beaucoup. Que vous organisiez une petite réunion avec des amis proches ou que vous restiez simplement à la maison avec votre famille ou vos colocataires, vous pouvez toujours être l’hôte avec le plus.

Le E! Éditeurs invités du Nouvel An Nina Dobrev et Julianne Hough ont préparé leurs plans provisoires, partagé leurs suggestions de mode, et maintenant ils arrivent avec leurs incontournables en matière d’hébergement. Les fondateurs de Fresh Vine Wine ont partagé leurs jeux préférés, des collations, du vin (évidemment) et d’autres éléments essentiels pour organiser une petite soirée de réveillon du Nouvel An.