Nina en deuil s’en prend à Summer dans une épreuve de force choquante .

Nina Lucas (Mollie Gallagher) de Coronation Street s’en prend à Summer Spellman (Harriet Bibby) dans les scènes à venir, alors que le chagrin la consume à la suite de la mort de Seb Franklin (Harry Visinoni).

La jeune femme a du mal à faire face à la perte de son petit ami – quelque chose qui a été aggravé par le fait que le tueur Corey Brent (Maximus Evans) n’a pas encore été puni pour ce qu’il a fait.

La semaine prochaine, cependant, son attention est ailleurs, puisque Summer lui rend visite.

Il devient évident que Summer ne s’en sort pas très bien, et Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) et Roy Cropper (David Neilson) suggèrent qu’elle pourrait peut-être parler à Nina.

Summer s’excuse auprès de Nina pour ce qui s’est passé le jour de l’attaque, se sentant manifestement responsable de ce qui s’est passé.

Nina, cependant, n’est pas d’humeur très bavarde et – comme on le voit dans le clip ci-dessus – elle s’en prend à Summer.

“Je sais que mon petit ami est décédé et je ne peux rien y faire à part faire mon deuil”, dit-elle dans la scène de l’épisode de vendredi (11 juin).

Plus : Seb Franklin



« J’ai tout perdu cette nuit-là. Vous n’avez rien perdu.

« Et vous êtes assis là à vous attendre à ce que je vous fasse vous sentir mieux ? Eh bien, ce n’est pas mon travail !

Nina sort en trombe, laissant Summer se sentir mal.

Coronation Street diffuse ces scènes le vendredi 11 juin à 19h30 sur ITV.

