Nine Inch Nails annule sa tournée 2021 en raison de problèmes liés à Covid 19

ONGLES DE NEUF POUCES a supprimé tous ses spectacles annoncés précédemment pour 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Trent Reznor-Le groupe dirigé a partagé la nouvelle de l’annulation dans une annonce sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (jeudi 19 août).

“C’est avec grand regret que nous annulons tous NIN comparutions pour le reste de l’année”, indique le communiqué.

“Lorsqu’ils étaient initialement prévus, ces spectacles étaient destinés à être un retour cathartique et festif à la musique live. Cependant, chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas encore à cet endroit.

“Nous sommes désolés pour tout inconvénient ou déception et espérons vous revoir le moment venu.

“Acheteurs de billets pour les spectacles des 21 et 23 septembre à Cleveland, veuillez vous référer à votre point de vente pour obtenir des informations sur le remboursement des billets.”

ONGLES DE NEUF POUCES devait également faire plusieurs apparitions en festival, notamment à Fête de l’émeute, Plus fort que la vie et Bienvenue à Rockville.

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.



Pour les acheteurs de billets pour les spectacles des 21 et 23 septembre à Cleveland, veuillez vous référer à votre point de vente pour obtenir des informations sur le remboursement des billets. pic.twitter.com/XYboGA7FBw – ongles de neuf pouces (@nineinchnails) 19 août 2021

