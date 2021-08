Nine Inch Nails annule tous les spectacles de 2021 en raison de préoccupations liées au COVID-19

Ongles de neuf pouces ne reviendra sur scène pour aucun spectacle en 2021. En raison de problèmes de santé liés à la pandémie, le groupe dit avoir annulé tous les spectacles de 2021 et se produira à nouveau l’année prochaine.

Dans une déclaration publiée sur leur site Web et leurs comptes de médias sociaux, Nine Inch Nails a écrit: “C’est avec grand regret que nous annulons toutes les apparitions de NIN pour le reste de l’année.”

La déclaration poursuit: «Lorsqu’ils étaient initialement prévus, ces spectacles étaient destinés à être un retour cathartique et festif à la musique live. Cependant, chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas encore à cet endroit. »

La nouvelle signifie que le groupe ne fera plus la une Fête de l’émeute ou les festivals Louder Than Life en septembre. Ils devaient également faire la une Fête de Rockville en novembre. Leur programme comprenait également une course de deux nuits dans leur ville natale de Cleveland au Jacobs Pavillion à Nautica.

“Nous sommes désolés pour tout inconvénient ou déception et sommes impatients de vous revoir quand le moment sera venu”, a conclu le communiqué.

Le site Web de Nine Inch Nails n’affiche qu’un seul spectacle à venir sur leur calendrier, qui est Hellfest fixé au 24 juin 2022.

Les fans du groupe auront cependant un lot de consolation. De retour en juin, Halsey s’est rendu sur Twitter pour annoncer un nouvel album et sortir une courte vidéo teaser. Elle a écrit : « Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir, le QUATRIÈME album de Halsey, produit par Trent Reznor et Atticus Ross. ” Il sera fascinant de voir ce que le duo primé derrière les bandes originales de Soul, The Social Network, et plus encore, fera avec le style pop unique de Halsey.

De retour en avril, SANTÉ s’est associée à Nine Inch Nails pour la première fois sur son nouveau single “ISN’T EVERYONE”, qui est sorti via Loma Vista Recordings. La piste, qui trouve les deux groupes fusionnant leurs sons en un tout dynamique, est une collaboration au sens le plus pur. “ISN’T EVERYONE” a été produit par HEALTH et Nine Inch Nails, et mixé par Atticus Ross. «C’est putain de Nine Inch Nails. Cela parle de lui-même. Vous n’avez pas besoin d’une citation intelligente pour le résumer », explique HEALTH.

Écoutez le meilleur de Nine Inch Nails sur Apple Music et Spotify.