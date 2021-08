Nine Inch Nails annule tous les spectacles en 2021

Nine Inch Nails a annoncé qu’ils annulaient tous leurs spectacles pour le reste de 2021, apparemment en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le groupe a écrit: “Lorsqu’ils étaient initialement prévus, ces spectacles étaient destinés à être un retour cathartique à la musique live. Cependant, chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas encore à cet endroit. “

La déclaration a poursuivi: “Nous sommes désolés pour tout inconvénient ou déception et sommes impatients de vous revoir quand le moment sera venu.” Nine Inch Nails devait jouer deux spectacles en tête d’affiche à Cleveland, Ohio – au Jacobs Pavilion – les 21 et 23 septembre. Les Pixies devaient également figurer à l’affiche. Ceux qui ont déjà acheté des billets pour les concerts pourront se faire rembourser.

Pour les acheteurs de billets pour les spectacles des 21 et 23 septembre à Cleveland, veuillez vous référer à votre point de vente pour obtenir des informations sur le remboursement des billets. pic.twitter.com/XYboGA7FBw – ongles de neuf pouces (@nineinchnails) 19 août 2021

Trent Reznor et son équipe ne sont pas les seuls à choisir d’annuler des spectacles à cause de Covid-19, car un certain nombre de groupes et d’artistes ont dû reporter des concerts et des tournées. Les parrains du nu-metal Korn ont récemment annulé une poignée de concerts en raison du test positif du leader Jonathan Davis pour Covid-19. La légende country Garth Brooks a également annoncé l’annulation du concert cette semaine, révélant aux fans qu’il abandonnait le reste de sa tournée du stade.

Yahoo a indiqué que cinq dates seront impactées par l’annulation de Brooks : le 18 septembre à Cincinnati ; le 25 septembre à Charlotte, Caroline du Nord ; le 2 octobre à Baltimore ; le 9 octobre à Foxborough, Massachusetts ; et le 31 juillet à Nashville, Tennessee. Notamment, le concert de Nashville avait déjà été reporté en raison d’un orage. Un autre concert est également techniquement affecté, un spectacle prévu à Seattle, Washington. Cependant, les billets de concert n’avaient pas encore été mis en vente pour cette date.

“En juillet, je pensais sincèrement que la pandémie était derrière nous. Maintenant, en regardant cette nouvelle vague, je me rends compte que nous sommes toujours dans le combat et que je dois faire ma part”, a déclaré Brooks dans un communiqué. “Avec le cœur plein d’espoir, nous allons reprogrammer et recommencer lorsque cette vague semble être derrière nous”, a-t-il ajouté. Pour le moment, ni Brooks ni Nine Inch Nails n’ont fermement déclaré s’ils reprogrammeraient ou non leurs événements annulés, mais il semble qu’ils espèrent tous les deux que ce sera une possibilité à l’avenir.