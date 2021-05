Nine Inch Nails, Faith No More et M. Bungle parmi les ajouts au Riot Fest de cette année

Temple de la renommée du rock and roll intronisés CLOUS DE NEUF POUCES sera la tête d’affiche de l’édition 2021 du festival, aux côtés de ÉCRASER DES CITROUILLES et COURIR LES BIJOUX. Les nouveaux ajouts pour ce festival de septembre incluent LA FOI PLUS, un récemment réuni M. BUNGLE, DEVO, NOFX, DINOSAUR JR., LE FANTÔME À L’INTÉRIEUR, BANDE-SON DE MOTION CITY, avec bien d’autres.

Les participants de 2021 sont sans aucun doute prêts pour le retour de CLOUS DE NEUF POUCES, dont la garniture de tête frappante Fête des émeutes 2017 était largement considérée comme l’une des meilleures performances des 17 ans d’histoire du festival (un vote des fans en 2019 a choisi CLOUS DE NEUF POUCES comme le n ° 1 Fête des émeutes défini jamais). Depuis, Trent Reznor et son groupe de rock industriel révolutionnaire ont été décorés de plusieurs prix – notamment, une intronisation dans le Temple de la renommée du rock and roll l’année dernière, un Emmy pour Reznor et Atticus Rossle score de HBOde 2019 “Gardiens” série limitée, et un oscar pour leur score à Pixarfilm de 2020 “Âme”.

Leur tête d’affiche fixée à Fête des émeutes 2021 sera l’une des premières CLOUS DE NEUF POUCES performance live depuis leur 2020 Temple de la renommée induction. Comme pour l’année prochaine, les fans peuvent commencer à planifier très tôt: le retour tant attendu de MA ROMANCE CHIMIQUE va venir a Fête des émeutes 2022, 16-18 septembre 2022 – une réunion très attendue qui Fête des émeutes les fans ont longtemps espéré, enfin réalisé.

Pour faire plaisir aux fans, les anciens détenteurs de billets peuvent acheter des laissez-passer 2022 à un prix spécial pour une durée limitée; les transferts de billets à l’année prochaine, les remboursements et les options de mise de côté sont également disponibles (plus d’informations sont disponibles sur Fête des émeutessite Web de).

Les mesures de sécurité concernant le COVID-19 – une priorité absolue cette année – seront fréquemment mises à jour, selon les directives des responsables locaux de la santé et de la sécurité publique.

Fondée en 2005, Fête des émeutes est un festival de musique indépendant mettant en vedette le meilleur du punk, du rock ‘n’ roll, du hip-hop, du métal, de l’alternative et à peu près tout le reste. Fondateur Riot Mike est crédité d’avoir aidé à réunir des groupes emblématiques comme RAYGUN NU, LES REMPLACEMENTS, INCORRECTIONS et CASSE-GUEULE, parmi de nombreuses autres réunions – un incontournable de Fête des émeutes, aux côtés de performances d’albums complets, de manèges de carnaval et de sculptures de beurre occasionnelles.

Fête des émeutes Programmation 2021:

CLOUS DE NEUF POUCES



THE SMASHING PUMPKINS



COURIR LES BIJOUX



PIXIES



LA FOI PLUS



DEVO



M. BUNGLE



COHEED ET CAMBRIA



RETOUR DIMANCHE



TÊTES SALÉES



SUBLIME AVEC ROME



LUPE FIASCO (en jouant “The Cool”)



VIC MENSA



NOFX



NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE



JERKS DE CERCLE



PLAN SIMPLE



DINOSAUR JR.



LE FANTÔME À L’INTÉRIEUR



GOGOL BORDELLO



BANDE-SON DE MOTION CITY



TROIS FOIS



CIRCA SURVIVRE



CHAMPIONS D’ÉTAT



LES PUISSANTS PUISSANTS BOSSTONES



K.FLAY



LA MEILLEURE CÔTE



BAYSIDE



LES ARMES DU LAURENT



LES SAVY FAV



MEG MYERS



BEACH BUNNY



GRANDE FREEDIA



DÉFILÉ DU MAYDAY



CHIOT



ANDREW WK



LE BLED



GWAR



FIÈVRE 333



COULEUR VIVANT



SAUVE LA JOURNÉE



JEUDI



LES SONS



MÈRE MÈRE



HEPCAT



ALEX G



ANTI-DRAPEAU



JOYWAVE



ARÊTE DE POISSON



BAISÉ



KENNYHOOPLA



SANTÉ



LES GORIES



AMIGO LE DIABLE



POUMON BLANC



RATBOYS



PLAGE GOONS



EYEDRESS



RENCONTREZ-MOI À L’AUTEL



LES DÉPLACEMENTS DE NUIT



SÉRATONES



JUSTE AMIS



RADKEY



SAINTE FAWN



MELKBELLY



GANSER



BRACELET HOSPITALIER

