Nine Inch Nails, Green Day en tête d’affiche du festival 2022 Shaky Knees

Ongles de neuf pouces, Jour vert, et Ma veste du matin ont été nommés en tête d’affiche de l’itération 2022 du festival Shaky Knees Festival d’Atlanta, en Géorgie. L’événement aura lieu dans le Central Park de la ville du 29 avril au 1er mai.

Les billets pour le festival annuel seront mis en vente à 10 h HNE le jeudi 11 novembre via le Shaky Knees Festival site officiel. Les laissez-passer seront disponibles sous forme d’admission de week-end de trois jours ou d’admission générale d’un jour, d’admission générale plus, de billets VIP et platine.

Le retour du festival en 2022 marque sa septième année depuis sa fondation par Tim Sweetwood en 2013. Il tire son nom du single classique de My Morning Jacket « Stream Engine », plus que susceptible de se retrouver sur la liste des têtes d’affiche du groupe lorsqu’ils dirigeront le troisième jour. de la fête.

Au cours de l’événement de trois jours, des apparitions seront faites par Billy Idol, Rainbow Kitten Surprise, CHVRCHES, King Gizzard & The Lizard Wizard, Death Cab For Cutie, Khruangbin, Coin, Japanese Breakfast, Faye Webster, The Garden, Colony House, Dirty Honey, Gang of Youths, Spoon, Highly Suspect, Travis, Mt. Joy, Kurt Vile & the Violators, The Regrettes et plus encore.

D’autres artistes seront annoncés dans les prochains mois avant le festival de printemps.

Après avoir sauté le rassemblement en 2020, Shaky Knees Festival est revenu en octobre avec une programmation empilée comprenant Foo Fighters, Run The Jewels et The Strokes en tête d’affiche.

Alors que la programmation de cette année présentait un certain nombre d’artistes pop et alternatifs notables, la collection 2022 regorge de plus d’artistes rock que tout.

Guidé par les voix, DJO, Destroyer, Gerry Cinnamon, Mannequin Pussy, Flipturn, Little Image, Acid Dad, Ultra Q, Babyjake, Shannon and the Clams, Barns Courtney, Sports Team, Stephen Day, Drugdealer, et plus apparaissent également sur le 2022 s’aligner.

Plus récemment, My Morning Jacket a sorti son premier nouvel album en six ans avec leur nouvel album éponyme via ATO Records. Première nouvelle musique du groupe depuis The Waterfall, nominé aux GRAMMY en 2015, My Morning Jacket réaffirme la magie raréfiée qui a rendu My Morning Jacket si apprécié.

Achetez ou diffusez My Morning Jacket.