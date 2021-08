‘Nine Perfect Strangers’ – Actualités, distribution, date de sortie, spoilers

Hulu poursuit son histoire d’amour avec les romans de l’auteur Liane Moriarty, et nous obtenons une autre adaptation télévisée de son travail en conséquence. Nine Perfect Strangers est enfin dans la file d’attente du site de streaming, et il réunit le créateur de Big Little Lies David E. Kelley avec nul autre que Celeste Wright elle-même : la légendaire Nicole Kidman.

Mais avant d’appuyer sur play sur cette nouvelle création (ce qui me fait aussi penser: Big Little Lies reviendra-t-il un jour pour la saison 3 ??), plongeons-nous dans ce que nous savons jusqu’à présent. Avec notre duo de puissance résident, vous devriez vous attendre à voir des incontournables d’Hollywood bien-aimés. Appelez-moi excité, parce que je suis tout prêt à partir !

Jetons un coup d’œil à ce que nous pouvons attendre de Nine Perfect Strangers :

Le spectacle est basé sur un roman populaire de Liane Moriarty.

Le Hollywood Reporter a annoncé les origines de la série en 2019, partageant que le projet Hulu s’inspirera du roman du même nom de Moriarty en 2018. Si vous vous demandez de quoi il s’agit, voici l’essentiel : un directeur (qui donne à tout le monde le heebie-jeebies) dirige un centre de bien-être exclusif, et lorsque neuf clients se présentent pour un nettoyage, les choses commencent à devenir… paranormales. Dis quoi maintenant?

Dans une déclaration officielle de Hulu (par le biais de Variety en janvier 2020), la prémisse de l’émission est décrite comme suit :

« Il se déroule dans un complexe hôtelier de santé et de bien-être qui promet guérison et transformation alors que neuf citadins stressés tentent de s’engager sur la voie d’un meilleur mode de vie. La directrice du complexe, Masha (Nicole Kidman), veille sur eux pendant cette retraite de 10 jours, une femme qui a pour mission de revigorer leurs esprits et leurs corps fatigués. Cependant, ces neuf inconnus « parfaits » n’ont aucune idée de ce qui est sur le point de les frapper. »

Les vibrations effrayantes sont fortes avec celui-ci, mais Moriarty a développé ce résumé, disant au Guardian en 2018 qu’elle avait été inspirée pour écrire le livre basé sur “ce désir que nous avons tous de transformation”.

Neuf parfaits inconnus

“Je ne peux jamais voir un article qui dit:” Changez simplement cette seule chose dans votre vie et vous serez transformé pour toujours “”, a-t-elle déclaré à la publication. « Même si vous savez que lorsque vous cliquez dessus, cela ne fonctionnera pas. Je trouve ça irrésistible.” Eh bien!

Le casting et l’équipe créative de Nine Perfect Strangers sont des légendes hollywoodiennes.

Si vous pensiez que Nicole Kidman était le seul poids lourd agissant dans cette mini-série, eh bien mon ami, vous avez raison. Il s’avère qu’un groupe d’acteurs bien-aimés se joignent à Nicole pour se rendre au centre de méditation, notamment Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall, Tiffany Boone, Samara Weaving, Bobby Cannavale et Michael Shannon. Grace Van Patten et Manny Jacinto sont également impliqués.

En ce qui concerne l’équipe créative… pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu’un d’autre que les créateurs de Big Little Lies soit impliqué ? Bien sûr que non! Avec Kelley assumant le rôle de créateur / showrunner et Kidman portant un chapeau de producteur, le duo sera rejoint par la productrice exécutive de BLL, Bruna Papandrea. De plus, John Henry Butterworth (Ford contre Ferrari) sera également un showrunner, et Kelley écrira l’émission avec Samantha Strauss.

Si vous ne pensez pas qu’il s’agit d’une centrale électrique, alors honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire.

David E. Kelley et Nicole Kidman lors du panel Big Little Lies aux Upfronts TCA 2019.

Voici quand vous pouvez regarder Nine Perfect Strangers.

Comme maintenant! Les trois premiers épisodes de Nine Perfect Strangers sont désormais disponibles en streaming sur Hulu, avec de nouveaux épisodes chaque semaine le mercredi jusqu’au 22 septembre.

Il y a un teaser officiel maintenant.



Le premier avant-goût de Nine Perfect Strangers est tombé avec désinvolture sur nos genoux lors des Oscars 2021, montrant Kidman (dont la routine de soins de la peau doit être documentée STAT) dans un tailleur-pantalon blanc sexy, commençant ce qui sera certainement un schéma de manipulation de longue haleine. Comme elle le dit dans la vidéo, « Dans 10 jours, vous serez transformés »… puis la caméra se tourne vers les neuf inconnus couchés dans leur propre tombe. Aïe !

