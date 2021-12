Nine Sols est un nouveau jeu du développeur Red Candle Games

Red Candle Games a révélé qu’il travaillait sur un tout nouveau jeu appelé Nine Sols. C’est un jeu de plate-forme d’action 2D dessiné à la main avec des combats inspirés de Sekiro : Shadows Die Twice et de son mécanisme de déviation. Les plateformes n’ont pas encore été annoncées.

Nine Sols est un fantasme d’inspiration asiatique, où le personnage principal explore une terre qui abritait autrefois une ancienne race extraterrestre. Son nom est Yi et est réveillé par un enfant humain. La mission de Yi est vengeresse, avec pour objectif principal de tuer les neuf dirigeants appelés Sols.

Selon les premières illustrations du jeu, le cadre semble être un mélange entre nature et fantaisie, car il semble y avoir des montagnes en arrière-plan, mais des pièces électroniques au sol. Le studio le décrit comme « Taopunk » et mélange à la fois le cyberpunk et le taoïsme avec la mythologie extrême-orientale.

Titre WIP #NineSols, un jeu de plateforme d’action 2D riche en traditions et dessiné à la main avec un combat axé sur la déviation inspiré de Sekiro. Embarquez pour un voyage de fantaisie asiatique, explorez le pays qui abritait autrefois une ancienne race extraterrestre et suivez la quête d’un héros vengeur pour tuer 9 Sols, les dirigeants d’un royaume abandonné pic.twitter.com/yRy4yHtlnF – redcandlegames (@redcandlegames) 16 décembre 2021

Le studio a également publié un court teaser pour un jeu en mars, qui semble correspondre à la description de Nine Sols. Il a un décor d’inspiration asiatique, et bien que le visage du personnage dans la bande-annonce soit masqué par un chapeau, il pourrait s’agir de la même personne que celle illustrée sur l’image principale.

Red Candle Games était auparavant embourbé dans la controverse alors que le jeu du studio, Devotion, a été retiré de Steam en raison de son actif artistique qui comparait apparemment le président chinois Xi Jinping au personnage de livre pour enfants populaire Winnie l’ourson.