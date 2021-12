Ninel Conde a l’air imposante lors de sa dernière session de l’année | INSTAGRAM

La magnifique artiste mexicaine, Ninel Conde, s’est battue dans sa carrière de chanteuse et de mannequin cette année 2021, après avoir eu une année quelque peu mouvementée et controversée.

Malgré ce qui s’est passé avec son ancien partenaire et les différentes accusations qui ont paru dans le célèbre livre, l’actrice a également cherché refuge auprès d’elle. travail, en se concentrant sur la production des photographies les plus coquettes pour les réseaux sociaux.

Cette fois, nous aborderons une vidéo qui a été placée dans votre Instagram officiel, un clip dans lequel elle apparaît vêtue d’une silhouette imposante, le résultat de ses longues heures de gym et tout le soin qu’elle donne à sa silhouette pour rester aussi attirante.

Dans la pièce de divertissement, il avoue que c’est le dernier session photographique qu’elle a fait cette année 2021, vêtue d’un haut doré et d’un pantalon plein de diamants du même ton, un moment que ses fans ont pleinement apprécié, les remerciant d’un like et d’un commentaire.

Nul doute qu’Internet a complètement fait monter sa température avec ces images qui sont venues surprendre, montrant que cette stratégie des gaines qu’il utilise a beaucoup fonctionné et qu’il dévoilera probablement bientôt son secret sur son profil sur les réseaux sociaux.

Ninel Condé partage des aperçus de ses séances photos sur les réseaux sociaux.

Dans ses histoires, elle a récemment partagé des vidéos pour montrer ces résultats dans le gymnase, avouant également que très bientôt elle nous surprendrait et c’est peut-être le lancement d’une marque qu’elle-même fera la promotion.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas avec certitude de quoi il s’agit, cependant, les vrais fans de Ninel soupçonnent qu’il s’agit de gaines réductrices, ils la soutiendront donc au cas où elle les lancerait sur le marché et bien sûr, ils profiteront également des avantages que ceux-ci leur fournissent.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les moments les plus coquets de Ninel Conde et bien sûr aussi les actualités, curiosités et actualités concernant cette figure populaire du show au Mexique, le « Bombón » qui ne cesse de conquérir les internautes.