Ninel Conde a une silhouette spectaculaire prête pour les fêtes

Ninel Conde porte une silhouette spectaculaire prête pour les vacances | INSTAGRAM

Quelque chose est très clair, Ninel Condé culpabilise en ce moment de célébrations pour pouvoir manger et profiter au maximum de vos proches et du délicieux dîner de NNoël.

Cela est très visible grâce aux photographies qu’il partage en permanence sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles il est montré exercé De toute façon, elle se positionne actuellement comme l’une des plus belles femmes mexicaines du monde du divertissement et est dans son meilleur moment physique.

Malgré le fait qu’ils aient tenté à plusieurs reprises de ternir son nom, par exemple dans le célèbre livre où les liens entre artistes et les organisations, elle continue d’avancer dans sa vie, profitant de sa carrière qu’elle aime tant et des activités que vous aimez le plus, comme garder son corps en bonne santé.

C’est pour cette même raison que nous abordons aujourd’hui une La photographie Dans lequel elle a montré qu’elle se sentait plus qu’en sécurité pour fêter cette fin d’année, Ninel est impressionnante dans sa tenue de sport et ses fans ont reconnu ne pas l’aimer et avec un commentaire flatteur

Ses publications ont toujours beaucoup d’attention de la part des internautes qu’elle est, ils l’ont rencontrée dans divers projets télévisés et qui se consacrent désormais à la suivre sur Instagram, où il contacte ses fans et partage un peu plus sa vie dès qu’il en a l’occasion.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COCKTAIL DE NINEL



Ninel Condé surprend ses fans en partageant sa beauté sur ses réseaux.

Récemment, elle nous avouait qu’elle avait des secrets avec lesquels elle reste si mince, atteignant une taille qui ne peut être obtenue qu’avec cette méthode.

Ninel Conde assure qu’il s’agit de ceintures de pression qui sont utilisées par les femmes depuis des milliers d’années, elle est donc très heureuse de pouvoir partager le secret et pourrait même penser à prendre sa propre ligne.

« El Bombón del show » a tout pour réussir, après tout ce qui lui est arrivé avec son ex-partenaire sont des accusations, la dernière chose qu’il veut est de se souvenir de ces problèmes, alors il préfère se concentrer sur le cynisme et montrer à son public combien elle s’aime elle-même et aussi combien elle leur est reconnaissante.