Ninel Conde avec des breloques dans une mini-robe orange dit au revoir à 2021

Bien que cette année n’ait pas été facile ou simple pour le populaire actrice mexicaine, Ninel Condé, elle a décidé d’oublier un peu la controversé, de son ex partenaire aussi des accusations qui ont été faites pour rejeter avec bonne attitude ce 2021.

Le chanteur et danseur a également décidé de dire au revoir à cette scène à l’aide d’un La photographie qui a téléchargé sur son Instagram officiel en tant que publication, une image dans laquelle nous pouvions voir comment elle modelait et exhibait ses charmes dans une mini-robe orange séduisante.

Dans le texte que vous avez placé dans la description du photo On a pu lire que ce n'était pas vraiment facile du tout, pour elle c'est une montagne russe d'émotions et de situations mais qu'elle espère que Dieu gère sa vie et que 2022 soit bien mieux pour tout le monde.

Dans le texte que vous avez placé dans la description du photo On a pu lire que ce n’était pas vraiment facile du tout, pour elle c’est une montagne russe d’émotions et de situations mais qu’elle espère que Dieu gère sa vie et que 2022 soit bien mieux pour tout le monde.

Jusqu’à présent, l’image a plus de 33 000 likes et le nombre continue de croître, nous pouvons apprécier comment ses fans et followers du monde entier se sont également réunis pour le remercier pour ses mots et pour la bonne photographie où ils peuvent profiter de son beauté un peu plus longtemps.



Ninel Condé a partagé cette image et des mots pour dire au revoir à cette année 2021.

Et c’est que les gens qui admirent Ninel la gardent sur leurs écrans d’ordinateur ou de téléphone portable pendant plusieurs minutes, profitant de chaque centimètre qu’ils permettent d’apprécier le contenu.

Parfois elle partage aussi quelques vidéos très intéressantes où elle dévoile ses secrets de beauté, dernièrement elle avoue que c’est ce qui a le plus fonctionné pour elle c’est une ceinture de compression, une méthode que les femmes utilisent depuis longtemps et qu’elle juge très efficace.

