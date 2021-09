Ninel Conde brise le silence – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ninel Conde a été honnête avec ses fans sur Instagram, elle a admis qu’elle est brisée de l’intérieur et de l’extérieur et qu’elle s’est trompée comme tout être humain, cependant, revenir sur scène est ce qui lui donne la force d’avancer malgré le fait que son mari Larry Ramos est un fugitif de la justice.

Ninel entame une tournée musicale et ses énergies se concentrent dessus, sur les répétitions, la préparation de sa garde-robe et la préparation d’être à nouveau devant son public et de continuer à réaliser l’un des rêves qu’elle avait depuis son enfance : chanter.

Cependant, elle regrette qu’être une personne publique lui ait coûté de perdre sa vie privée et d’être distinguée comme si elle n’avait pas le droit de se tromper.

« Le paysage… comment décrire le sentiment d’être dans ce lieu magique. Enfant, c’était mon rêve ; montez sur cette plate-forme magique pleine d’adrénaline et d’amour pour vous. Je n’aurais jamais imaginé que ce rêve se réaliserait si tôt ; et moins ce qu’il faut pour avoir réalisé ce rêve. Arrêter d’avoir droit à mon intimité… Se tromper sans être pointé du doigt de façon sévère, comme si se tromper n’était pas une condition de tous les êtres humains. La différence est qu’en tant que public, il semble que vous ayez le droit d’être jugé, même à un degré offensant, de moquerie et d’invention d’histoires à la Netflix qui sont SI LOIN DE LA RÉALITÉ qu’aucun cas ne clarifierait autant l’histoire de cow-boy, car ils dis dans mon pays », a-t-il exprimé au début de son message.

La « bombasse tueuse » a reconnu que même si elle s’est trompée à plusieurs reprises, seul Dieu pouvait la juger, et malgré cela c’est lui qui dans ces moments difficiles lui permet de revenir sur scène, où elle assure qu’elle versera de nombreuses larmes sur cette tournée intitulée “Sweet rebirth”.

“Dieu me permet de retourner sur scène à ce moment que même si je suis brisé de l’intérieur et de l’extérieur… Je ne veux pas imaginer ce que seront ces spectacles. Si je pleure, ils me donnent une tequila ! Je t’attends et je t’aime!”.

Enfin, et sans citer de noms, Ninel a remercié le soutien de ses fans et de son équipe, qui l’ont accompagnée dans cette difficile démarche.

“Merci à l’équipe pour votre soutien, votre amour et pour m’avoir donné une épaule sur laquelle m’appuyer et faire ce que j’aime le plus.”

Ninel se sépare de Larry

Face aux accusations qui impliquent Ninel dans les opérations de fraude de son mari Larry Ramos, la chanteuse s’est dissoute par le biais d’un communiqué publié il y a quelques jours.

Après la fuite de Larry Ramos, le mari de Ninel Condé, recherché par le FBI, l’avocat du chanteur a fait état de la situation juridique de Condé dans cette affaire : à ce jour, il ne fait l’objet d’aucune enquête.

“Mme Ninel Condé ne fait l’objet d’aucune enquête de la part des autorités : en ce moment, elle se remet seulement de ce qui s’est passé et est en train de comprendre les événements récents”, peut-on lire.

Le document précise que Ninel est émotionnellement touchée par cette situation juridique compliquée que vit son mari, l’artiste demande donc de la compréhension et de l’espace pour assimiler les faits.

“Les événements qui se sont produits ont provoqué une situation émotionnelle compliquée, nous vous demandons votre compréhension et du temps pour assimiler ce que M. Larry Ramos a fait.”

Larry Ramos, qui était assigné à résidence après avoir fait l’objet de diverses poursuites pour fraude, a retiré la chaîne électronique avec laquelle il était surveillé par le FBI ; en ce moment, il est un fugitif de la justice.

Par : El Universal