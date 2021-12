Ninel Conde est liée au trafic de drogue dans le livre d’Anabel Hernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ninel Conde, chanteuse et actrice, est une autre femme célèbre qui a été liée au livre de la journaliste Anabel Hernández ‘Emma et les autres dames du narco’. Concernant le célèbre ex-partenaire de Larry Ramos, il est dit qu’il aurait acquis plusieurs actifs en raison d’une possible triangulation d’argent provenant du trafic de drogue. Qu’a dit le chanteur connu sous le nom de « El Bombón Asesino » à propos de l’accusation ?

Différentes émissions de télévision spécialisées dans le monde du divertissement ont abordé le sujet qui aborde le livre ‘Emma et les autres dames du narco’ d’Anabel Hernández. Parmi les figures au milieu de l’émission, les noms de Segio Mayer, Issabela Camil et Galilea Montijo étaient présents.

Cependant, un autre nom qui se démarque également dans ce travail journalistique n’est ni plus ni moins que celui de Ninel Conde, actrice et chanteuse qui s’est retrouvée en difficulté à cause de son histoire d’amour avec Larry Ramos – actuellement un fugitif de la justice.

