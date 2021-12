Ninel Conde exhibe son bikini rouge posant depuis la plage

Ninel Conde de la plage porte un maillot de bain rouge sexy | Instagram

En plus d’être une chanteuse bien connue avec son tube Bombón, l’actrice mexicaine Ninel Conde, malgré beaucoup de travail, prend le temps de profiter d’une journée à la plage et de profiter d’un séance sur la plage.

L’ex-compagne de José Manuel Figueroa, fils du célèbre chanteur Joan Sebastian, est devenu un peu constant avec ses publications sur Instagram, après certaines accusations qui lui ont été portées notamment par son mari actuel.

Malgré le fait que cette 2021 ait été pleine de controverses pour Ninel Condé, a réussi à prendre de l’avance et à exceller grâce à son contenu sur les réseaux sociaux.

Notamment cette publication qu’il a partagée le 15 septembre dernier, on peut admirer sa silhouette posant au soleil, en train de bronzer un peu sur la plage.

A cette occasion, l’interprète de « Tout avec moi » utilisait un maillot de bain rouge affectueux, qui d’ailleurs est d’une seule pièce, bien qu’elle recouvre une partie de son corps, ses charmes ressortent ainsi que ses hanches.

Ninel Conde est également connu sous le nom de La Bombón | Instagram neuf

Pour mettre en valeur ses charmes bronzés, Ninel Herrera Conde, le nom complet de la chanteuse et actrice, a décidé d’utiliser un collier qui s’est curieusement perdu parmi eux.

Dans sa description, il a posé une question qui a d’ailleurs fait réfléchir plus d’une personne : « Pourquoi les riches font-ils grossir ? ».

Me voici en train de poser et de penser à manger des tacos… Je pense que l’important n’est pas d’aller dans les extrêmes, c’est d’avoir un équilibre et que l’on se sente bien », a déclaré Ninel Condé.