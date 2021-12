Ninel Conde partage son secret pour avoir une énorme bombasse

Ninel Condé partage en vidéo le secret de sa célèbre bombasse | Instagram

Quelque chose qui a toujours frappé les fans de Ninel Conde, c’est elle charmes énormesDans une vidéo, elle a partagé une partie du secret pour que vous puissiez avoir une « bombasse » comme la sienne.

Cette belle et controversée actrice a connu l’une des années les plus compliquées et pas précisément à cause de sa carrière d’actrice et de chanteuse, c’est plutôt à cause de sa vie personnelle et de ce qu’a vécu toute cette année.

Tout a commencé depuis le début de leur relation avec Larry Ramos, après leur mariage qui fut aussi tout un spectacle et une polémique, cette beauté n’a pas connu la tranquillité, jusqu’à il y a quelques jours pour ainsi dire.

Laissant de côté toute polémique ou scandale dans lequel elle a malheureusement été mêlée, elle a su prendre un peu de répit et comme vous le savez, elle l’a fait grâce à sa discipline et son dévouement.

Nous parlons de sa pratique dans le gymnase, même s’il a été découvert qu’il a subi certains ajustements cosmétiques Ninel Condé Comme une autre célébrité qui doit prendre soin de sa silhouette après s’être remise de toute opération, elle a choisi de faire de l’exercice.

Le secret de Ninel Conde pour garder sa bombasse stable

Après avoir pratiqué un peu d’exercice, il est extrêmement important d’effectuer certains étirements, ceci afin que les muscles se détendent un peu et que vous ne ressentiez pas l’inconfort d’avoir plus tard des maux.

Si vous faites de l’exercice régulièrement, vous saurez l’importance d’étirer votre corps, vos jambes, vos bras, votre torse et autres avant de commencer et après avoir terminé vos routines.

Dans quelques vidéos qu’elle a partagées sur Instagram à travers ses histoires, elle révèle comment elle détend ses muscles, restant ainsi également détendue, pour beaucoup cela pourrait être le secret ou peut-être une partie de celui-ci, pour avoir une bombasse tel que Ninel Condé.

Un autre des secrets qui, bien que cela puisse être quelque chose d’incroyable, est que les vêtements que vous utilisez y sont pour beaucoup, plus ils s’adaptent à votre silhouette et la forment correctement, mieux c’est. Ainsi, pendant que vous perdez du poids, vous modelez votre silhouette aux formes exquises comme celle de la chanteuse.

Dans ses vidéos, elle apparaît vêtue d’une paire de leggings rouges ajustés à ses hanches, ainsi que d’un haut à larges bretelles qui laissent un peu voir une partie de ses charmes supérieurs.