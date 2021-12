Ninel Conde porte des carrés et des gros charms dans un look gym | INSTAGRAM

Malgré toutes les polémiques dans lesquelles Ninel Condé a été impliqué, le belle mexicaine Il préfère se concentrer sur lui-même et continuer à profiter des fruits que sa carrière lui a donnés, mais sans se relâcher et s’efforcer à tout moment dans chacun de ses aspects de sa vie.

A cette occasion, il a décidé de nous montrer les résultats qu’il a obtenus dans le Gym, avec une vidéo et quelques photos dans lesquelles une forme impressionnante montre une silhouette des plus coquette, les meilleures courbes des réseaux sociaux et aussi qu’elle a carrés.

Il ne fait aucun doute qu’il travaille dur et qu’en plus de s’occuper de son alimentation, il a de longues routines d’exercice, en plus de son tenue de sport rend sa silhouette encore plus belle, elle révélait quel est son secret.

Bien sûr, ses fans, en plus d’être intrigués de savoir comment elle a obtenu ces résultats, se sont également consacrés à profiter des pièces de divertissement, un excellent moyen de la soutenir était de lui donner leurs goûts respectifs et bien sûr de commenter à quel point elle est belle. est.

Ninel est très déplacé par surprise qu’il nous ait, il fera bientôt une annonce très importante sur son profil officiel et nous serons là pour la partager avec vous afin que vous ne la manquiez pas non plus.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO COQUETO



Ninel Conde a partagé ses excellents résultats de sa fréquentation constante du gymnase.

En ce moment vos fans n’ont pas cessé d’apprécier les photos et vidéos, dans lesquelles nous vous présentons aujourd’hui, elle a pris son téléphone portable dans sa main et a décidé de montrer chacun de ses angles et de se montrer coquette à ceux qui l’admirent en tant qu’artiste et en tant que personne.

Nous imaginons que la surprise sera une gaine de sa propre marque ou peut-être un autre produit qui lance la vente, elle-même assure qu’elle utilise une gaine de compression qui est une méthode que beaucoup de femmes ont utilisée au fil des ans et qu’elle considérait vitale , ainsi que nécessaire de suivre les méthodes qui ont vraiment fonctionné au fil du temps.

Continuez sur Show News et continuez à profiter du beau contenu que Ninel Conde partage et bien sûr aussi de toutes les nouvelles, curiosités, actualités et tout ce qui se présente à propos de cette belle chanteuse, actrice, mannequin et artiste qui n’a cessé de montrer sa grande qualité.