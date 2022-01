Ninel Conde porte des charms de profil dans un maillot de bain dragueur | INSTAGRAM

La belle mannequin et chanteuse mexicaine, Ninel Conde, cherche à se distraire et à oublier un peu ce qui s’est passé dans 2021Cependant, il est parfois presque impossible de le mentionner, cette fois il a abordé le sujet est la dernière photo de Instagram.

Et c’est que le célèbre sait parfaitement que ce fut une année pleine de situations compliquées, elle la décrit comme des montagnes russes d’émotions Isla que l’on comprend parfaitement, d’abord avec la situation de son ex-partenaire qui a échappé à l’assignation à résidence puis avec les fortes accusations qu’ils ont portées contre elle dans un livre sur les organisations hors-la-loi.

Malgré cela, elle continue d’être positive et centrée sur elle-même, une attitude admirable et dont beaucoup de gens pourraient prendre exemple, partageant des photos de sa beauté et aussi des messages positifs pour ses followers.

Cette fois, c’est un instantané qui a été pris depuis les rochers juste à côté de l’océan, disant une belle maillot de bain rouge et posant de profil, les chats étaient des résultats au maximum par leurs fans.

La publication a réussi à capter l’attention de dizaines de milliers de personnes en quelques heures, un nombre qui ne cesse de croître au fil des minutes et qui reflète la grande popularité et tout ce public qui la soutient à tout moment dans ses réseaux et ses projets. .



Ninel Condé ne se souvient pas de 2021 mais avec une nouvelle photo elle a voulu tourner la page.

En plus de tous ceux que j’aime, elle a aussi accumulé de nombreux commentaires où les internautes n’ont pas arrêté la beauté, pour la féliciter et lui souhaiter que cette année soit aussi beaucoup plus calme et avec moins de polémique quelle était l’étape qui s’est déjà terminée.

Bien sûr, le paysage et sa combinaison étaient les meilleurs de tous, nous pouvons vous assurer qu’en ce moment, Ninel Conde est dans sa meilleure forme physique et elle l’a montré, partageant également certains de ses conseils, secrets et moyens de rester en bonne santé.

Ninel Conde continuera de s’efforcer de satisfaire les utilisateurs en partageant ce beau contenu, elle en devient la protagoniste et bien sûr, Show News partagera tout avec vous pour que vous ne le manquiez pas.