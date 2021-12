Ninel Conde porte un maillot de bain blanc et avec un filet dans ses charmes | INSTAGRAM

Après plusieurs polémiques, Ninel Condé a décidé d’oublier un peu les médias et ce qu’on dit d’elle, en apparaissant récemment dans le livre célèbre qui cherche à la mettre en relation avec des organisations hors la loi.

Au lieu de se remémorer toutes ces accusations et aussi ce qui s’est passé avec son ex-partenaire, « le Chocolat« Elle a décidé de se détendre un moment et de faire un tour sur un yacht, vêtue d’un joli maillot de bain blanc et également d’un ensemble résille, une combinaison qui a été impressionnante appréciée par ses fans de Instagram.

C’est vrai, c’est un divertissement qu’elle a posté sur son compte officiel, un réseau social dans lequel elle est toujours à la recherche d’admirateurs pour l’accompagner dans ces moments où je suis fasciné d’apparaître devant les caméras.

Sur la photo, nous pouvons voir comment le mexicaine Elle est adossée à la rambarde d’un yacht luxueux, avec des ongles bien coiffés, de très jolies boucles d’oreilles et bien sûr un maquillage qui rend son visage encore plus joli qu’il n’y paraît d’habitude.

Jusqu’à présent il a récolté plus de 31 000 likes, un nombre qui ne cesse de croître au fil des minutes, il a également décidé d’écrire quelques mots et de chercher à faire rire un peu le public, assurant qu’il recréait la scène du Titanesque.

Ninel Conde aime les caméras et partage ses meilleurs moments avec ses followers.

Ninel Conde adore vivre avec ses fans, même via Internet, elle a donc également décidé de leur demander quel est le film qui les émeut le plus, une question qui a fait participer de nombreux internautes et qu’ils se sont sentis pris en charge par cet artiste qui continue être l’un des plus populaires du show business au Mexique.

Il ne fait aucun doute que malgré toutes les controverses, Ninel continue de défendre son hypothèse en tant que chanteuse et danseuse de qualité, ses spectacles la font se sentir de la meilleure des manières, car elle a avoué qu’être sur scène est l’une de ses choses préférées au monde. et la raison pour laquelle vous êtes motivé pour poursuivre votre carrière.

Pour elle, son public est tout et pour son public, c’est une femme formidable, donc dans chacune des accusations qu’elle a reçues, ils continuent de la défendre bec et ongles, toujours fidèles à elle, reconnaissants qu’elle ait aussi beaucoup d’appréciation pour eux .