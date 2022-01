Ninel Conde pose dans un bikini dragueur exhibant ses charmes

Ninel Condé met en valeur sa silhouette exquise grâce à son maillot de bain | Instagram

Encore une fois le fameux actrice, la chanteuse et femme d’affaires Ninel Conde a surpris ses fans grâce à une photographie sur laquelle elle apparaît avec une coquette Maillot de bain couleur argent avec laquelle elle a mis en valeur ses charmes et sa silhouette exquise comme elle l’a continuellement fait sur ses réseaux sociaux.

C’était une image qui a rendu fou plusieurs fans, étant donné que grâce à la position dans laquelle elle posait ses courbes saisissantes se démarquaient des yeux.

Bien qu’il s’agisse d’une photographie qui a été partagée, ce n’est pas l’actrice de feuilletons célèbres qui l’a partagée, elle a été publiée sur un compte Instagram, où il est possible de voir qu’elle a été désignée comme l’une des plus belles femmes d’Amérique latine .

Avec cette édition, une vidéo a été formée où nous n’avons entendu que la chanson de Mau & Ricky intitulée Me Enamora, sûrement la personne qui a publié ledit contenu est un fan invétéré de Ninel Condé la célèbre actrice mexicaine.

Ninel Conde est aussi surnommée la bombasse, pour son succès musical | Instagram neuf

Malgré le fait que cette belle célébrité mexicaine ait connu quelques conflits et ait été impliquée dans certaines polémiques à cause de son mari, elle n’a cessé d’être optimiste et de montrer sa silhouette à chaque occasion, à travers ses réseaux sociaux.

Sur l’image, elle apparaît allongée sur un lit de camp avec des draps blancs et argentés de la même couleur que son vêtement pour la plage, en plus d’avoir ce maillot de bain saisissant, la pose, avec ses jambes rassemblées, ses hanches ressortent.

Malgré le fait qu’il y ait beaucoup de belles personnalités en Amérique latine, sûrement depuis quelques années, Ninel Conde fait partie des chouchous des internautes.

Aujourd’hui Ninel Condé Il est sur le point d’atteindre 5 millions de followers sur son compte Instagram officiel, où il compte d’ailleurs plus de cinq mille publications en ce moment, en termes de comptes qu’il suit, il y en a 1812.

Les commentaires qui figurent parmi ses publications flattent constamment sa beauté, surtout lorsqu’elle partage généralement du contenu montrant ses énormes charmes tout en faisant un peu d’exercice au gymnase.

Pendant quelques semaines, la chanteuse interprète de « Vous n’en valez pas la peine » a décidé de changer sa routine d’exercices pour créer plus de muscles, ce que nous avons vu au fil de ses stories et de certaines publications sur son fil Instagram.