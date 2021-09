Ninel Condé purgerait une peine de 40 ans, bombasse enfermée ! | Instagram

Une fois de plus Ninel Condé redevient tendance sur les réseaux sociaux et à la une grâce à son partenaire Larry Ramos, on dit maintenant qu’elle pourrait être impliquée dans des mouvements d’argent illicites et qu’elle purgerait par conséquent une peine de 40 ans de prison.

Dans l’émission Chisme No Like, Pablo Campuzano a été interviewé par un avocat qui a expliqué un peu la situation qu’il pouvait atteindre Ninel Condé dans le cas où certains frais vous seraient facturés.

Cette vidéo a une durée de 9h48 et a pour titre : « Ninel Conde serait condamnée à 40 ans ! Elle pourrait vieillir derrière les barreaux – Gossip No Like », nous partageons tout de suite la vidéo qu’ils ont publiée.

Son partenaire était à Miami purgeant une peine d’emprisonnement à domicile, mais elle a décidé de s’enfuir, alors que l’actrice était dans le même appartement.

L’homme d’affaires a enlevé le bracelet avec lequel ils le contrôlaient chez lui et maintenant toute l’attention s’est concentrée sur le actrice, à qui pourraient être imputés certains mouvements illicites comme le blanchiment d’argent et encore plus fort.

Qui à l’époque était une célèbre célébrité du feuilleton, court aujourd’hui le risque d’être jugé pour blanchiment d’argent comme mentionné ci-dessus, au Mexique il encourrait une peine de 5 à 15 ans de prison.

Cependant, ce n’était pas seulement cela parce qu’il pouvait également être inculpé d’accusations plus graves pour crime organisé, avec une peine comprise entre 20 et 40 ans, qui dépend du niveau drastique de “l’organisation” selon les mots de l’avocat.

Quelque chose qu’ils ont mentionné dans le programme était les actifs de l’actrice, ce qui leur arriverait au cas où ils seraient liquidés avec de l’argent illicite, ce à quoi l’avocat a répondu.

S’il s’avère que son origine est d’origine illicite, ils pourraient même demander une extension de domaine et de cette façon, il perd tous les biens qui ont été acquis avec cet argent obtenu illégalement », a commenté Pablo Campuzano.

Cela pourrait être un autre risque que Ninel Conde devrait subir, cependant dans le cas où elle n’aurait aucun rapport avec le type d’opérations que son partenaire a effectué avec “de l’argent véreux” comme l’a mentionné Campuzano, elle pourrait discuter qui a plutôt une couverture -up situation, serait une exception pour trahir son partenaire.