Ninel Conde réaffirme pourquoi elle est une “Bombón” sur les panneaux d’affichage

Après que Ninel Conde a fait tant de gros titres grâce à la scandale avec son ex-partenaire Larry Ramos Ce fut à son tour d’oublier un peu l’affaire et d’apparaître maintenant en montrant pourquoi ils l’appelaient Chocolat Et il l’a fait sur le tapis rouge des Billboard Awards.

C’est comme ça jolie artiste de 44 ans Elle est arrivée avec une robe spectaculaire qui semble avoir été confectionnée par des anges avec des tons fins, argentés et dorés.

Il ne fait aucun doute que malgré tous les problèmes que vous vivez selon la situation de votre partenaire, le chanteur mexicain continue de s’efforcer d’apparaître aux yeux du public et aussi de présenter ses travail avec beaucoup de fierté, car vous avez fait trop d’efforts pour arriver là où vous êtes aujourd’hui.

En fait, il y a quelques jours, c’était très déplacé se souvenant qu’ils allaient arriver très bientôt à cet événement, quelque chose qui l’excite trop, car elle voulait célébrer la musique latine avec ses camarades de divertissement.

C’est ainsi que cette belle opportunité s’est présentée une nuit pleine de festivités et Musique en plus de nombreux participants qui sont arrivés habillés presque aussi élégants qu’elle.

Il ne fait aucun doute que ce magnifique robe a expliqué très clairement pourquoi ils l’appellent une bombasse avec une silhouette incroyable qui a été appréciée par toutes les personnes présentes, devenant le centre d’attention grâce à sa coiffure haute et votre beau visage.

Ninel Conde au gala des Billboard / Instagram Awards

Elle a également combiné la robe avec des baskets argentées très élégantes, des chaussures ouvertes qui l’ont mise à l’aise lors de cet événement, où elle a même montré ses ongles soignés.

Bien entendu, parmi les commentaires de sa publication sur Instagram, on pouvait lire comment les fans l’acclamaient en disant qu’elle était la plus belle de tout le gala et cela pouvait aussi être lu sur les réseaux sociaux en général.

Enfin, il est important de dire que pour le moment Ninel Conde ne commente rien concernant Larry Ramos, elle ne veut pas de problèmes dans sa vie personnelle, ni ne veut combiner ces situations dans sa carrière afin de continuer avec elle. Entreprise.

