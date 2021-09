Ninel Condé réussit le mannequinat dans une robe de créateur jaune

La belle chanteuse et actrice mexicaine, Ninel Conde a montré qu’elle avait tout pour réussir dans le monde du mannequinat, exhibant son incroyable beauté dans différents Robes designerDans ce cas, un très joli composé de deux parties, la partie supérieure en losange et la partie inférieure en jaune avec un tissu doux et long.

C’est une robe créée par le designer Pao Estefanía, qui était en charge de faire le design et l’habillage “La modeuse de La Bombón”.

La robe peut être vue à travers la dernière publication dans le Instagram officiel de Ninel, qui était accompagnée de trois photos dans la première d’entre elles, on peut la voir allongée dans un fauteuil pendant que vous allumez ses charmes et observez l’appareil photo.

Le deuxième du Photographies C’est probablement la préférée des internautes car elle apparaît assise avec une main sur sa tête et une autre sur sa taille, et la partie de la jupe a fini par s’ouvrir un peu pour montrer ce qu’il y a en dessous.

Pour la dernière des photos, nous pouvons la voir debout portant l’incroyable robe avec une longue traîne qui tombe même au sol comme s’il s’agissait d’une robe de mariée, cependant, cela pourrait spécifiquement être utilisé pour certains piste ou Tapis rouge d’un événement important.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION COQUETA

Ninel Conde triomphe avec ses tenues de créateurs.

Bien sûr, Ninel Conde ne pense pas tout le temps à sa situation avec Larry Ramos, qui est d’ailleurs toujours un fugitif et jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de nouvelles à ce sujet.

De nombreux utilisateurs voient Ninel et réfléchissent rapidement à cette affaire, se demandant ce qui s’est passé si elle l’avait réellement aidé ou non.

De nombreux utilisateurs et personnes célèbres spéculaient à ce sujet en pensant que leur ex-partenaire n’aurait pas pu retirer la manille GPS, j’ai donc besoin d’aide et la seule personne qui était avec lui était elle.

Continuez dans Show News, nous continuerons à surveiller la situation en plus de tout ce qui est intéressant et attrayant concernant Ninel Conde pour la partager avec vous.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

voir plus