Ninel Conde révèle qu’elle n’est pas mariée à Larry Ramos – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ninel Conde est de retour dans la polémique après que son partenaire, Larry Ramos, ait été arrêté aux États-Unis pour des accusations de fraude millionnaire à son encontre. Bien que la chanteuse soit restée hermétique après cela, The killer bombon a donné une interview où elle a parlé de ce sujet.

Raúl de Molina était chargé d’interviewer Ninel Conde, le chauffeur a interrogé le chanteur sur l’arrestation de Larry Ramos, qui a déjà quitté la prison en payant sa caution, cependant, il ne peut pas quitter Miami et attend un jugement.

«Beaucoup de sentiments mitigés, te dire que je me sens très bien serait te mentir, mais te dire que je suis perdu serait aussi te mentir.

Ninel Conde a assuré qu’elle n’était pas avec Larry Ramos au moment de son arrestation et qu’il était à Sunrise, en Floride, parce qu’il avait assisté aux Latin American Music Awards.

«Non, j’étais ici plusieurs jours auparavant car nous devions faire des répétitions. J’étais sur les lieux et je n’ai jamais rien vu. J’ai découvert quand les ragots se propagent ».

L’actrice a souligné qu’au moment où elle était séparée de Larry Ramos parce que les deux avaient d’abord décidé de résoudre leurs problèmes juridiques, elle a également expliqué comment elle était tombée amoureuse de Larry.

«Nous avons décidé que la priorité était de résoudre chacun de leurs problèmes juridiques. Il m’est arrivé que j’ai rencontré un homme très spécial avec moi au moment où je sortais d’une relation orageuse, où j’avais subi beaucoup de violence et une personne respectueuse et aimante est arrivée et je suis tombée amoureuse ».

Par: Millennium