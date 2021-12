Ninel Condé révèle « Quelque chose en moi me rend très heureux » | INSTAGRAM

Il y a quelques heures, la belle chanteuse Oui actrice mexicaine, Ninel Condé, dévoile une photographie sur laquelle elle a écrit les mots suivants : « Quelque chose en moi me rend très heureuse », une révélation qui a laissé tout le monde bouche bée.

La nouvelle a immédiatement choqué leur millions d’abonnés qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils lisaient et certains ont écrit dans les commentaires leur grand étonnement face à de telles relations.

Sur la photo, nous pouvons voir comment le célèbre Elle place ses mains sur son ventre, regardant la compagnie de son animal de compagnie dans l’un des endroits les plus confortables de sa maison, juste en face du sapin de Noël.

Malgré le fait qu’il était très sensible au mouvement, sûr que la relation complète serait dans la seconde des photographies, où l’inimaginable s’est produit.

Il s’avère que tout était un plan que j’avais préparé pour cela « Jour des innocents », cherchant à exciter son auditoire mais bien sûr je le précise tout de suite et il est bien certain qu’il s’est beaucoup, beaucoup plus amusé avec les commentaires qui ne pouvaient toujours pas voir la deuxième image.

Dans le deuxième instantané, il apparaît tenant deux sacs de friture, plaisantant comme s’il en était composé, bien que nous sachions bien sûr qu’il n’a même pas 1 g de graisse, nous l’avons déjà vu auparavant.



Ninel Conde a partagé l’impressionnante nouvelle sur ses réseaux.

On sait même que malgré toutes les polémiques qu’elle a traversées ces dernières semaines, Ninel Conde est dans l’un de ses meilleurs moments, tant sur le plan professionnel que personnel et bien sûr physique, sa silhouette n’a jamais été aussi bien vue qu’elle l’est. maintenant combien.

En fait, à certaines occasions, il a révélé certains de ses secrets, les ceintures de compression qu’il utilise et qu’il considère comme une partie fondamentale du travail qu’il a effectué sur sa silhouette.

Restez sur Show News et continuez à écrire les meilleures nouvelles, des anecdotes, des situations amusantes et même le contenu le plus séduisant de personnes célèbres comme Ninel Conde.