Ninel Condé se transforme en vidéo et le résultat c’est qu’elle est belle

Ninel Condé se transforme en vidéo et le résultat est magnifique | INSTAGRAM

Malgré tant de scandales que la belle « Bombon @kassino », Ninel Condé, elle continue de s’efforcer et de faire ses présentations montrant qu’elle est une artiste et qu’elle vit de sa passion qu’est la scène.

Cette fois, nous aborderons une vidéo incroyable dans laquelle la beauté est mexicaine Elle était dans une pièce où elle est entrée puis en est ressortie complètement transformée, tout comme elle s’imagine se sentir aussi puissante que Roi des âmes.

Au début de agrafe On peut voir qu’un visage très coquette nous dirige, tire la langue et se retourne en entrant dans la pièce puis apparaît en marchant avec des cheveux entièrement coiffés, des boucles d’oreilles et tous les accessoires qui la composent lorsqu’elle va donner un spectacle, de cours avec une tenue des plus coquette et ouvert à l’avant pour rendre vos fans fous.

La vidéo a été aimée par plus de 44 000 personnes et a été reproduite des milliers de fois par des internautes qui ne pouvaient pas croire à quel point elle était belle, malgré le fait qu’ils la connaissaient déjà en raison du port et du charisme qu’elle utilisait pour enregistrer ledit clip. fonctionne parfaitement pour conquérir tout le monde.

Il est également important de mentionner que dans leurs histoires de Instagram Elle fait son travail d’influenceuse en visitant certaines cliniques de beauté et en les recommandant.Elle partage avec nous sa grande expérience dans un endroit où elle a reçu des soins de la peau.

Elle a également exprimé qu’elle aime ces traitements et qu’ils la laissent parfaitement en sécurité et prête à poursuivre sa belle carrière dont elle est fière et à laquelle elle consacre tout son temps et son énergie.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO COQUETO



Ninel Conde partage ses meilleurs moments sur Instagram pour ses fans.

Il a également partagé lequel de ses collègues aura une présentation à Miami, Marcos Witt, qu’il apprécie beaucoup pour lequel il a partagé l’invitation à tout le monde de le voir ce matin.

Elle a également partagé quelques phrases de réflexion qu’elle utilise elle-même pour réfléchir et mieux se concentrer sur toutes les bonnes choses de la vie, car comme nous le savons récemment, elle traversait des moments pleins de controverse et est devenue le centre de controverse pendant plusieurs jours. .

Cependant, nous pouvons la voir heureuse et profiter de la scène, dont nous avons mentionné qu’elle est son endroit préféré au monde, dansant et interprétant ses chansons dans son propre style.

Il convient de mentionner que chaque fois que nous voyons une de ses présentations, nous remarquons comment il donne tout et aussi toujours certains de ses moments à enregistrer sur son téléphone portable afin que ses fans puissent non seulement l’apprécier dans ses concerts, mais aussi d’une manière légèrement manière plus personnelle. .