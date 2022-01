Ninel Conde se transforme, sa beauté a laissé les fans stupéfaits

Ninel Conde se transforme, sa beauté a stupéfait les fans | INSTAGRAM

Quelque chose est clair, la belle chanteuse Oui artiste mexicaine, Ninel Conde, a une grande capacité pour le la modélisationAu moment de ce qui va monter sur scène pour jouer, cela peut être transformé de manière spectaculaire et c’est ce qu’il nous a montré avec une vidéo.

Le bonbon indiquait également clairement que le transitions C’est son truc, cette fois habillée avec désinvolture en ramenant ses cheveux vers l’avant, puis en les reprenant et maintenant elle peut montrer une incroyable transformation qu’elle a faite, bien maquillée et avec l’une de ces tenues qu’elle utilise pour elle concerts.

Bien que la vidéo dure quelques secondes, elle a été très appréciée par les internautes, bien plus par ceux qui sont des admirateurs de la célèbre, qui ne cessent d’apprécier sa superbe silhouette, son beau visage et bien sûr sa douce personnalité.

Ce n’est pas la première fois que Ninel partage son grand goût pour ce mode de transitions, des vidéos qui ont été réalisées tendance et qu’elles soient partagées en gros entre les utilisateurs des réseaux, qui savent qu’il a le mérite de le réaliser de si bien.

Pour elle, créer ces divertissements est déjà un jeu d’enfant, ses fans l’ont rapidement aimée et l’ont commentée avec beaucoup d’amour et d’admiration, vous pouvez voir la grande attention qu’elle suscite et à quel point elle s’entend bien avec sa base de fans.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO COQUETO DE SA TRANSFORMATION



Ninel Condé a surpris son public avec une transformation qui l’a vraiment surprise.

Il y a quelques heures à peine, nous partagions avec vous les régimes et les astuces que Ninel Conde utilise pour garder sa silhouette aussi saine et en forme que possible, toujours concentrée sur son alimentation et ses routines d’exercice.

Mais il y a un secret qu’elle considère encore plus important, l’utilisation d’une ceinture de compression, selon ses propres termes, elles sont utilisées par les femmes depuis longtemps et elles fonctionnent.

Nous vous recommandons de rester sur Show News pour continuer à découvrir les secrets de Ninel conde et bien sûr aussi son contenu le plus beau et le plus attrayant, il y a encore beaucoup à apprécier sur le célèbre « Bombón ».