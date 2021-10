Ninel Conde s’en prend à Ventaneando pour avoir dit son “véritable âge”

Ninel Conde s’en prend à Ventaneando pour avoir déclaré son « âge réel » | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse et actrice mexicaine Ninel Conde est très préoccupée par ce que disaient les animateurs de l’émission Fenêtrage qui sont-ils révélaient leur « âge réel ».

“El Bombón” prétend avoir 45 ans, cependant, les chefs d’orchestre dudit spectacle ont assuré qu’il a cinquante et qui vient de se terminer ce 29 septembre.

C’est dans le programme Ventaneando qu’un pièce d’identité américaine, Dans lequel l’artiste apparaît avec sa soi-disant vraie date de naissance et on peut lire qu’il est dit 29 septembre 1971 et non 1976 comme elle l’assure puisque nous la connaissons.

Ce ne serait pas la première fois que Ninel recevait ce type de commentaires il y a quelques années dans le magazine TV Notes elle en parlait aussi et depuis, les internautes partagent leur des avis Concernant le sujet, certains pensent qu’elle ment vraiment et d’autres défendent ce qu’elle dit.

C’est ainsi que Ninel Condé a répondu d’une manière agaçante et assez inconfortable en parlant contre Daniel Bisogno et Pedro Sola, qui étaient chargés de faire connaître cet âge supposé vrai, disant que ce qu’ils exprimaient dans cette célèbre émission de TV Azteca était des ordures.

“Je vais avoir 45 ans bien que des gens malheureux et malheureux veuillent détruire à tout prix et à @car en disant que j’ai 50 ans, ne vous laissez pas berner par ces demi-vérités, il y a certains programmes où ils le font malheureusement, avec intentionnelle et apparemment avec une attitude destructrice ou de nuire », a déclaré la célèbre femme à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Elle a même révélé le vrai document où elle dit que si elle a 45 ans “peu importe qui il pèse”, comme elle l’a dit, elle a également mentionné qu’au moment de l’enregistrement aux États-Unis, ils avaient tort avec un rêve de naissance et c’est pourquoi ça se lit comme ça.

Un autre détail que les animateurs et utilisateurs de télévision célèbres ont remarqué est la façon dont Ninel Conde parle, car malgré le fait qu’elle ait très peu de temps à vivre aux États-Unis, elle commence déjà à s’exprimer en anglais et bien sûr, elle a également reçu quelques opinions à ce sujet.

De plus, la fameuse utilisation des mots ne crée pas de demi-vérités auxquelles les chauffeurs ont rapidement dit qu’elle gère de cette façon que c’est elle qui utilise des demi-vérités et que comme elle parlait de ce sujet avec beaucoup d’énergie elle devrait ont parlé de son cas avec Larry Ramos.