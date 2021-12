Ninel Condé veut poursuivre en justice un journaliste | .

La célèbre chanteuse Ninel Condé assure que son équipe d’avocats envisage déjà d’intenter une action en justice contre Anabel Hernandez pour son livre « Emma et les autres dames de… », une célèbre publication qui n’a pour l’instant cessé de susciter la polémique dans le monde d’Internet et de la la télé.

Et l’actrice apparaît dans l’un des chapitres et réfléchit actuellement à agir légalement contre le journaliste et auteur de celui-ci.

C’était dans l’émission ‘De première main’, où « le bonbon » a décidé de s’exprimer sur ces indications qui figurent à l’intérieur de l’écriture : « Il est totalement faux, je ne sais même pas par où commencer avec ce roman. De tant de choses, ni par où commencer à nier. Mes avocats m’ont demandé de ne pas le commenter, plutôt que d’informer qu’il est entre leurs mains en Mexique comme dans États Unis”.

« Cela va être clarifié là où il doit être clarifié, car il s’agit d’une question très sensible. Je continuerai à travailler comme je l’ai toujours fait et mes avocats s’occuperont du reste », ont-ils dit Ninel dans la entretien.

Bien sûr, Gustavo Adolfo Infante a voulu en savoir plus sur le sujet, qui a souligné que ces actions pourraient également affecter l’éditorial du livre, au cas où l’auteur n’est pas séparé, l’heure de publication maison pourrait également être affectée par Ninel Condé.

La célèbre à plusieurs reprises a exprimé que tout ce qu’elle a était le résultat des revenus qu’elle a obtenus dans sa carrière de manière honnête, elle dit également qu’elle a des preuves pour nier ce qui a été publié dans le livre.

N’oubliez pas qu’il y a d’autres célébrités qui sont impliquées dans le livre et qui sont également sorties pour nier que leurs relations avec les organisations sont vraies.

Cependant, il existe d’autres célébrités qui ont ouvertement reconnu avoir eu une relation avec l’un des « lourds » mentionnés dans la publication, comme « Platanito » qui a révélé s’il avait assisté à l’une de ses soirées.

Pour l’instant, nous continuerons à surveiller l’affaire, dans Show News, nous vous informerons des nouvelles présentées et bien sûr des déclarations des célébrités qui ont été liées aux organisations qui apparaissent dans le livre susmentionné.