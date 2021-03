Ninja Gaiden: Master Collection fonctionne à 4K / 60FPS sur certaines consoles Xbox et PlayStation

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 14h34 GMT

C’est selon Ninja Gaiden: développeur de Master Collection Team Ninja.

Plus tôt ce mois-ci, une liste du Microsoft Store a déclaré Ninja Gaiden: Master Collection fonctionnera à une résolution 4K et au moins 60fps. Aujourd’hui, cela a été confirmé comme étant le cas pour certains systèmes PlayStation et Xbox.

Selon Team Ninja, le jeu fonctionnera en résolution 4K et à 60 images par seconde sur Xbox Series X, Xbox One X / S, PlayStation 5 et PS4 Pro. Cette volonté être également le cas pour le jeu sur Steam.

Le développeur note que la résolution et le FPS peuvent baisser temporairement en fonction des conditions de lecture et que, bien sûr, vous aurez besoin d’un téléviseur / écran compatible pour jouer en résolution 4K.

Ninja Gaiden: Master Collection arrive sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Le jeu est jouable via la rétrocompatibilité sur les nouvelles consoles.

La collection contient trois entrées dans la série: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Il comprendra également la plupart des modes de jeu et des costumes DLC précédemment publiés.

Il devrait sortir le 10 juin.