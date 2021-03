Ninja Gaiden: Master Collection fonctionne à 4k et 60fps +, indique la liste du Microsoft Store

Par Dom Peppiatt, dimanche 14 mars 2021 à 13h55 GMT

Ninja Gaiden: Master Collection fonctionnera à une résolution 4K et au moins 60fps, confirme une nouvelle liste sur le Microsoft Store.

Lors de la présentation de Nintendo Direct en février, Ninja Gaiden: Master Collection a été annoncé pour Switch – et peu de temps après, il a été confirmé que la compilation de jeux de titres arriverait également sur PC, PS4 et Xbox One (avec PS5 et Xbox One Series Lecteurs X / S capables de lire le titre via la rétrocompatibilité).

Selon une liste sur le Microsoft Store, cependant, il est mentionné que Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge seront chacun jouables en 4K et à 60fps + – et cela signifie probablement que vous pouvez vous attendre à une compatibilité similaire sur PlayStation consoles et PC aussi.

Si vous êtes le genre de joueur qui se soucie des succès et des trophées, vous serez heureux de noter que le lot de trois jeux comprendra également trois succès / trophées distincts.

Fumihiko Yasuda, responsable de Team Ninja, a déclaré lors de l’annonce du jeu: «Ninja Gaiden est à l’origine des jeux d’action de Team Ninja, et j’espère que non seulement les fans de la série, mais aussi les fans de la série Nioh joueront à ces jeux.

«J’espère que le jour viendra bientôt où je pourrai fournir des informations sur le prochain jeu de la série, que je n’ai cessé de dire que je veux développer, mais d’ici là, veuillez jouer le rôle de Ryu Hayabusa dans Ninja Gaiden: Master Collection. »

La collection devrait sortir le 10 juin 2021.