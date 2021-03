Ninja Gaiden: Master Collection’s Getting A Fancy Digital Deluxe Edition

Si vous envisagez de vous procurer Ninja Gaiden: Master Collection lors de son passage sur Switch en juin, vous voudrez peut-être envisager cette édition numérique de luxe récemment révélée.

Koei Tecmo Europe a annoncé que cette version spéciale uniquement numérique comprendra un artbook numérique de 70 pages et une bande-son numérique comprenant plus de 180 pistes – ainsi que les trois jeux inclus en standard (Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Tranchant du rasoir).

Ce n’est pas tout, car il y aura également une variété de bonus de précommande proposés à la fois pour cette édition numérique de luxe et pour les achats standard. Les bonus proposés aux propriétaires de Switch n’ont pas encore été révélés (des nouvelles arrivent bientôt), mais les fans de PS4 recevront un thème spécial pour leur console et leurs avatars thématiques, tandis que les propriétaires de Xbox bénéficieront de 10% de réduction sur leur achat. Peut-être que cette réduction de 10% arrivera également sur Switch?

Le NINJA GAIDEN: Master Collection apporte les jeux d’action renommés sur PC et consoles, permettant aux fans de découvrir à nouveau l’histoire du «super ninja» Ryu Hayabusa alors qu’il combat des démons mortels causant le chaos dans le monde entier.

Si vous souhaitez en obtenir une copie physique, la version asiatique propose une option en anglais et est disponible en précommande sur Play-Asia.

