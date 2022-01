Ninjacart annonce un programme de rachat de Rs 100-cr ESOP

Les employés actuels et anciens ayant des ESOP acquis en décembre 2021 sont éligibles pour participer au programme, avec la possibilité de vendre l’intégralité de leurs ESOP acquis, a indiqué la société dans un communiqué.



Ninjacart, une plate-forme agricole qui exploite la technologie pour organiser l’écosystème agricole, a annoncé mardi un plan d’actionnariat salarié (ESOP) d’une valeur de Rs 100 crore.

Il s’agit du deuxième rachat d’ESOP de la société. Ninjacart avait procédé au premier rachat en 2019.

« Les employés de Ninjacart ont joué un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise et ce plan ESOP les récompensera pour l’engagement… dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

Le rachat de l’ESOP fait suite à l’annonce par Flipkart et Walmart d’une nouvelle série d’investissements stratégiques conjoints dans Ninjacart d’une valeur de 145 millions de dollars.

Commentant le plan de rachat d’ESOP, Thirukumaran Nagarajan, co-fondateur et PDG de Ninjacart a déclaré : « Je suis ravi de partager que cette nouvelle année, nous pouvons redonner à nos employés actuels et précédents qui nous ont soutenus et nous ont aidés à atteindre chaque étape. avec leur effort extraordinaire. Ce programme de rachat d’ESOP est un « petit geste de gratitude » envers les salariés de l’entreprise pour leur contribution, a-t-il ajouté.

