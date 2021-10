Ninjala a maintenant été téléchargé huit millions de fois sur l’eShop de Switch

GungHo Online Entertainment a annoncé son exclusivité Nintendo Switch eShop gratuite Ninjala a maintenant atteint huit millions de téléchargements dans le monde depuis son arrivée sur la plate-forme en juin 2020.

Encore une fois, il remerciera la communauté en récompensant les joueurs avec 100 Jala chacun (c’est la devise du jeu). Assurez-vous de vérifier votre boîte de réception avant le 1er décembre pour réclamer cette jolie récompense.

🎉#NINJALA A ATTEINT 8 MILLIONS DE TÉLÉCHARGEMENTS !🎉 🥳Nous offrons 100 Jala à tout le monde en guise de remerciement !

Assurez-vous de vérifier votre boîte de réception en jeu avant le 01/12/19h59 (PST) ! Ninjas, merci beaucoup d’avoir rendu Ninjala spécial !🤗 https://t.co/yKAOlC5VVg pic.twitter.com/AyQxKdG6H1 – PlayNinjala (@playninjala) 14 octobre 2021

Cette mise à jour téléchargeable fait suite à la révélation d’une collaboration spéciale dans le jeu avec l’idole pop japonaise virtuelle, Hatsune Miku. L’événement intitulé « Magical Mirai 2021 tour » se déroule jusqu’au 7 novembre et donne aux joueurs la chance de « se battre au rythme » avec plusieurs costumes, emotes, décorations, autocollants et plus encore sur le thème de Hatsune Miku.

Faites-vous partie des huit millions de joueurs Switch qui ont téléchargé Ninjala sur Switch ? L’appréciez-vous toujours régulièrement ? Dites-nous ci-dessous.