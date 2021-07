Ninjala célèbre son premier anniversaire avec une collaboration d’anime Demon Slayer

Mettre à jour [Thu 22nd Jul, 2021 07:05 BST]: L’événement de collaboration de Ninjala avec Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est maintenant en ligne.

Cet événement comprend de nouveaux objets, émoticônes, Ninja-Gums, émoticônes, décorations et plus encore basés sur l’anime/manga à succès. Cette mise à jour comprend également un nouveau tournoi et toutes les étapes ont été décorées avec des images de collaboration spéciales pour célébrer.

Cet événement spécial se déroulera jusqu’au 30 août. Voici un aperçu :

Article original [Sun 27th Jun, 2021 15:00 BST]: Cette semaine marque le premier anniversaire de Ninjala sur la Nintendo Switch. Pour célébrer, GungHo Online Entertainment a organisé une émission spéciale où il a révélé ce qui attend le jeu. Pour commencer, le développeur a annoncé une collaboration spéciale avec la série animée et manga Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Cet événement thématique aura lieu du 19 juillet au 30 août et comprendra de nombreux nouveaux objets. Il y a de nouveaux vêtements et coiffures de personnage basés sur Demon Slayer, différents skins pour les armes, de nouvelles emotes et bien plus encore. Il y aura également un tournoi de collaboration dans le jeu.

Image : @playninjala

Avant cela, Ninjala organisera également son tournoi anniversaire le 17 juillet. Cet événement se déroulera simultanément dans toutes les régions et permettra aux joueurs de s’affronter en collectant des points spéciaux. Les quatre meilleurs joueurs recevront des récompenses spéciales exclusives au rang telles que des emotes et des décorations.

GungHo a également partagé une feuille de route – décrivant ce qui attend Ninjala dans la saison 6. Cette saison n’a commencé que récemment et vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans notre article précédent.

Image : Play Ninjala

Et si cela ne suffit pas, GungHo a annoncé que la saison 7 était en route. Il introduira une toute nouvelle bataille en vedette connue sous le nom de “Last Ninja Standing” et des Lobbies visuels (plus de 8 joueurs peuvent entrer sur scène) :

Les Lobbies visuels arrivent sur #Ninjala !👗👘🎀🧥👕 Rejoignez la scène avec au moins 8 personnes et montrez vos tenues, émoticônes et autocollants !🕺💃 La version bêta arrive dans la saison 7 !🔜 pic.twitter.com/mjSd97U6tp – PlayNinjala (@playninjala) 25 juin 2021

Jouez-vous toujours à Ninjala après un an ? Que pensez-vous de la dernière collaboration ? Et n’oubliez pas, si vous n’avez pas encore joué à ce jeu, il est téléchargeable gratuitement ! Joyeux anniversaire, Ninjala !

Image : @playninjala