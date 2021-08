Niño avait le premier sans coup sûr depuis 1980 dans la Petite Ligue.

Un jeune nommé Eli jones réussi à lancer le premier pas de frappeur Petite Ligue depuis 2015 dans le MLB.

Un garçon de 12 ans vient de lancer un coup sûr dans la Série mondiale des petites ligues, devenant d’ailleurs le premier jeune à le faire depuis 1980.

Eli jones a lancé un historique sans coup sûr de la Série mondiale des Petites Ligues. Jones joue pour l’équipe de Washington de la Sammamish Little League. Il avait six manches avec cinq retraits au bâton, deux buts sur balles et un RAP. Ce n’était pas seulement la clé de la victoire à cause de ce qu’il a fait sur le monticule. Il a également participé à la seule course du match.

Jones a effectué une course sur une voie pour donner à Washington ce dont il avait besoin pour sortir d’une impasse en quatre manches sans marquer ni coup sûr. C’était le seul point du match et suffisant pour gagner par blanchissage. Il a marché deux et a lancé un match complet pour maintenir la saison de Washington en vie sur 77 terrains.