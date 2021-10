Découvrez le gameplay de Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis, Sin & Punishment, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Castlevania: Bloodlines, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog 2 et Streets of Rage 2 s’exécutant sur Nintendo Switch via le nouveau pack d’extension Switch Online.

