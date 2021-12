Nintendo a ajouté Paper Mario 64 au pack d’extension de Switch Online

Image : Nintendo

Mettre à jour [Fri 10th Dec, 2021 08:00 GMT]: Paper Mario a maintenant été ajouté au service N64 Expansion Pack de NSO. Prendre plaisir!

Article original [Fri 3rd Dec, 2021 01:30 GMT]: Nintendo ajoutera un classique N64 à son service Switch Online Expansion Pack la semaine prochaine, le 10 décembre.

c’est l’original Mario de papier jeu – qui a lancé toute la série en l’an 2000. Voici l’intrigue directement issue des relations publiques de Nintendo, ainsi qu’une vidéo :

« Dans Paper Mario, son ignoble méchanceté – Bowser lui-même – s’est enfui avec la baguette magique de l’étoile et a soulevé le château de Peach dans le ciel avec l’aide de Kammy Koopa. Qui l’arrêtera maintenant ? C’est à Mario (et à vous !) de sauver les sept esprits des étoiles, gardés par les serviteurs triés sur le volet par Bowser. Pouvez-vous saisir l’occasion et réussir une fin de livre de contes ? »