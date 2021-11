Nintendo a bloqué un projet Mario non officiel en tant que jeu de hasard NFT | Jeux

Un projet non officiel comme le jeu et le jeu Mario NFT est déposé par Nintendo et ses avocats, dont beaucoup peuvent déjà se réjouir.

Après ce qui a été dit sur les responsables de la Team Xecuter, Nintendo s’est également engagé dans un projet non officiel : un Jeu de hasard NFT basé sur Super Mario.

Le projet non officiel a utilisé du matériel Mario pour promouvoir une plate-forme de jeu NFT. Mais Nintendo l’a vu, c’est donc désormais de l’histoire ancienne après le C&D de ses avocats.

Comme le rapporte Kotaku (merci Nintendo Life), la plate-forme de crypto-monnaie « 1-UP Platform » se prépare pour son lancement cette année, bien qu’il semble que cela ne sera pas possible.

Le jeu a donné aux utilisateurs la possibilité de participer à un jeu de style bataille royale. Là-bas, ils parient eux-mêmes sur des jeux pour gagner des NFT, bien qu’il y ait eu un problème.

Et c’est peut-être ce qui a le moins aimé Nintendo: La bataille royale elle-même était pleine de matériel volé.

Grâce à Twitter, vous pouvez toujours voir quelque chose du jeu en action, publié par la plate-forme 1-UP elle-même à travers une vidéo.

Juste ciel! Le test bêta privé #1UP était un plaisir chaotique ! 5x depuis testnet. La foule aime le jeu. Rejoignez le télégramme pour le jouer contre d’autres joueurs en ligne et faites passer le mot ! # P2E https://t.co/z9oS25B7l0 Incluez ces balises dans tout ce qui concerne Twitter : @ Game1UpToken $ oneup pic.twitter.com/RcrU2r3wUS – Plateforme 1-UP (@ game1uptoken) 23 octobre 2021

Sans surprise, Nintendo a commencé un processus de fermeture du projet peu de temps après. Comme on peut le voir grâce à l’utilisateur de Twitter @jycompany_, les vidéos liées au projet sur YouTube ont déjà été retirées à la demande de Nintendo of America.

Kotaku commente que l’administrateur de Telegram de 1-UP Platform, connu sous le nom de « link », défend le projet depuis, le qualifiant d' »indie avec un concept cool ».

« Je suis community manager d’une équipe anonyme […] l’objectif était d’innover pour une idée incroyable qui a été lancée en 2019. Nintendo nous a renversés pour l’innovation et ils sont connus pour cela.

Nous venons de créer une version renforcée avec un système de combat. Le but était d’innover en privé au sein de la communauté pour montrer ce qui est possible si nous contribuons tous. »

C’est alors qu’ils prétendent que les matériaux n’étaient qu’une preuve en tant que concept et qu’ils seraient supprimés plus tard. « A tous les simps de Nintendo avec des crises cardiaques, n’ayez crainte », dit-il.

« C’étaient des vidéos de test privées publiées pour augmenter la taille de la communauté. En publiant le jeu, il y aura de l’art à part entière sans rien de Nintendo, c’était tout un test de concept. »

Ils ajoutent que le moteur était personnalisé et qu’il sera utilisé dans d’autres jeux : « Au moins, ça fait parler les gens de nouvelles idées.

Bien qu’à partir de la plate-forme 1-UP, ils n’aient pas été coupés en parlant de Mario. En septembre, un article de blog décrivait le projet comme quelque chose qui « amènerait Mario et ses amis à la blockchain », le tout sous un amalgame de concept « bataille royale 2D basée sur des jeux rétro que nous connaissons tous ».

À l'heure actuelle, le blog 1-Up a toujours matériaux nintendo, ce sera donc une question de temps avant que cela ne se termine de la même manière que les vidéos.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José David Muñoz.