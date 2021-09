Nintendo a changé la culture des studios rétro après Metroid Prime Crunch

Image : Nintendo

Grâce à une récente interview sur le podcast Kiwi Talkz de Reece Reilly, aujourd’hui a apporté des détails assez intéressants sur Retro Studios et Nintendo. Nous avons eu l’histoire humoristique de la façon dont le mécanisme de soufflage a été ajouté à Donkey Kong Country Returns, et un aperçu intéressant du développement de Trilogie Metroid Prime. Ces pépites ont été données par Mike Wikan, qui a travaillé au studio et a joué un rôle clé dans divers grands projets.

Un autre segment intéressant, pour nous, était une discussion sur le crunch à Retro Studios. C’est un sujet important dans l’industrie, bien sûr, et ce n’est un secret pour personne que les heures prolongées et les conditions de travail déraisonnables ont été un problème majeur dans diverses entreprises.

Wikan ferme notamment les histoires selon lesquelles Nintendo a imposé des délais déraisonnables au studio pour Metroid Prime 2 : Échos, et a souligné comment l’entreprise est intervenue lorsqu’elle s’est rendu compte qu’il y avait un problème sérieux après la fin du premier jeu. La décision d’aller de l’avant avec Echoes sous sa forme éventuelle a été un changement d’avis de la société mère, bien que le mécanicien «obscurité et lumière» ait permis à l’équipe de travailler intelligemment et d’utiliser les pièces deux fois, par exemple.

Après Metroid Prime 1 on a rarement croqué, on a eu un changement de direction entre 1 et 2…

Nous avons eu un peu de crunch (en 2) mais ce n’était pas la marche de la mort de neuf mois que nous avons eue à la fin de Prime 1. C’était le pire.

J’ai eu deux fois où j’étais là-bas 48 heures d’affilée avec une heure de sommeil, puis quelques jours de 36 heures, au cours des neuf derniers mois, nous étions là à peu près 24h / 24 et 7j / 7 …

À la fin de cette période, tout le monde était prêt à arrêter, nous nous disions « c’est fini ». J’ai eu deux offres d’emploi de deux sociétés différentes, et à leur crédit, Nintendo a compris ce qui se passait et a repris l’entreprise, l’a rachetée. Ils ont mis Michael Kelbaugh en charge. C’est un amoureux, vraiment bon, il était à la tête du département QA de Nintendo. Il a dit “les gars, donnez-moi quelques semaines pour changer les choses. Et il l’a fait”.

… Il a restauré la foi dans le leadership et dans l’entreprise. J’ai adoré travailler pour Nintendo.

Michael Kelbaugh est toujours président et chef de la direction de Retro Studios et travaillait chez Nintendo depuis plus de 14 ans au moment de sa nomination. Plus tard dans l’interview, Wikan a brièvement évoqué ses plans pour jouer Metroid Prime 4, le projet longtemps retardé qui était initialement réalisé ailleurs avant que Nintendo n’inverse le cours et le confie à Retro Studios. Il a confiance que l’équipe actuelle sera à la hauteur.

Et Metroid 4 sera génial. Beaucoup des principaux designers de l’équipe sont des gars qui étaient là quand j’y étais. Ils comprennent, ils comprennent ce qu’est un jeu Metroid.

Nintendo est connu pour retarder certains projets pour éviter la surcharge de travail des équipes, citant la nécessité de prendre soin de ses employés lorsqu’il a initialement repoussé Animal Crossing: Nouveaux Horizons, à titre d’exemple. Metroid Prime 4, bien sûr, n’a pas de fenêtre de sortie significative pour le moment, donc le redémarrage du projet a clairement beaucoup de temps.

Dites-nous ce que vous pensez des commentaires de Wikan et si vous êtes toujours plein d’optimisme pour Metroid Prime 4.