Nintendo a construit de nouveaux horizons dans l’ultime croisement d’animaux

Qui savait que ça deviendrait si gros ? Image : Nintendo

Avec la sortie le 5 novembre des DLC payants et gratuits de Nintendo, New Horizons devient plus qu’un simple jeu Animal Crossing. En combinant des concepts d’épisodes antérieurs et de spin-offs comme City Folk et Happy Home Designer, New Horizons devient la version ultime d’Animal Crossing, le jeu le plus complet des 21 ans d’histoire de la série.

Si vous avez manqué un élément des précédents jeux Animal Crossing, il y a de fortes chances qu’il arrive à New Horizons le 5 novembre. C’est à ce moment-là que nous obtenons le coup préféré de tout le monde, Brewster’s Cafe. C’est aussi quand Kapp’n revient, emportant avec lui les chants de marins qui nous ont charmés sur le chemin de l’île de Tortimer dans New Leaf pour la 3DS.

Kapp’n, maître de toutes les formes de transport, a également servi de chauffeur de bus qui nous a conduits à la ville titulaire d’Animal Crossing: City Folk pour la Wii. Cette ville était une plaque tournante où vous pouviez vous faire couper les cheveux par Harriet, acheter des meubles ou rendre visite au vendeur de chaussures Kicks. Le marchand d’art légitime Redd y avait même une boutique. Désormais, Kicks, Redd, Harriet et bien d’autres auront des magasins sur l’île réaménagée de Harv. Ce n’est pas tout à fait une ville, plutôt un grand marché aux puces, mais l’idée est la même, et à la manière d’Animal Crossing, nous, les joueurs, devons payer des cloches pour que cela se produise.

J’ai hâte d’acheter les tapis, les papiers peints et les sols pour les cloches tous les jours. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Non seulement nous obtenons du contenu des jeux précédents, mais nous obtenons également ce qui est en fait une suite du spin-off le plus réussi d’Animal Crossing, Happy Home Designer. Le DLC Happy Home Paradise à 25 $ ajoute essentiellement un tout nouveau jeu à Animal Crossing: New Horizons. Dans le DLC, nous aiderons les villageois à réaliser leurs propres maisons de vacances personnelles, en écoutant leurs demandes et en faisant de notre mieux pour créer une escapade insulaire qui correspond à leurs besoins. Le DLC reprend même l’utilisation d’Amiibo par le jeu original, nous permettant de choisir pour qui nous aimerions concevoir, des villageois sans personne aux grands noms comme Isabella et KK Slider.

Ce DLC aurait pu être son propre jeu. Image : Nintendo

Nintendo consolide toutes les bonnes choses à propos d’Animal Crossing dans un package New Horizons massif. Nous avons un avant-goût de la ville, un avant-goût d’un bon café, un avant-goût de la décoration intérieure, et nous avons même le goût délicieux de la chaise grenouille tant attendue.

Tout cela, sans aucun signe du feu de benne à ordures ennuyeux qu’était Animal Crossing: Amiibo Festival. On dirait que Nintendo a vraiment une idée de ce que les fans de cette petite franchise originale aiment, et ils mettent tout au même endroit.