Nintendo a fait une bonne blague de papa dans le dernier Nintendo Direct

Les blagues de papa sont les meilleures. Capture d’écran : Nintendo

Les blagues de papa sont universelles. En japonais, les blagues de papa sont appelées « oyaji gyagu », avec oyaji signifiant « son père » et gyagu signifiant « bâillon » ou « blague ». Comme partout, ceux-ci ont tendance à être des jeux de mots ringards, mais qui peut y résister ? Vous le pouvez, mais je ne le peux certainement pas, et il semble que Yoshiaki Koizumi de Nintendo ne le puisse pas non plus.

Le producteur de Splatoon Hisashi Nogami a peut-être remporté l’or de la comédie physique, mais il n’était pas aussi chétif que Koizumi. Après avoir présenté Splatoon 3, il a demandé aux téléspectateurs ce qu’ils en pensaient. Dans l’original japonais, Koizumi a demandé, いかがでしたか? (Ikaga deshita ka ?), ce qui est une façon polie de demander : « Comment c’était ? » Mais quand Koziumi a demandé, il a mis l’accent sur ika, et ika peut aussi signifier “calmar” en japonais.

Geddit ? Ce n’est pas une mauvaise blague de papa en japonais, n’est-ce pas ?

Cependant, il semble que la version Nintendo of America des voix off directes utilisées au lieu des sous-titres, ce qui a en quelque sorte ruiné ce jeu de mots ringard. Malheureusement, il semblait que celui qui faisait l’anglais de Koizumi mettait l’accent sur la mauvaise chose, disant la ligne comme “Alors, qu’est-ce que vous en avez pensé?” Je suppose que le choix de se pencher sur le premier mot en anglais a été fait pour correspondre à l’expression de Koizumi lorsqu’il a demandé en japonais, en insistant sur la première partie d’ikaga.

Les blagues de papa sous-titrées sont bonnes aussi. Capture d’écran : Nintendo Royaume-Uni

Mais comme le souligne l’utilisateur de Twitter Fu, la version britannique de Nintendo utilisait des sous-titres au lieu d’un acteur vocal. À cause de cela, ils ont pu faire un excellent travail en localisant la blague du père en japonais de Koizumi, en lui donnant une belle tournure et en la réussissant magnifiquement. Les sous-titres lisent : ” Qu’avez-vous pensé ?” Geddit ? PENSEZ comme dans « encre », en faisant référence aux calmars. Pour les blagues de papa, c’est plutôt bien, non ?

Ça me fait craquer parce que ça semble difficile de traduire les blagues de papa dans une autre langue. J’en ai juste une petite idée, mais vous devez sans doute être bien armé en linguistique pour faire un travail incroyable.