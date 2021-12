Nintendo a mis à jour son application Switch Online vers la version 1.14.0, voir ce qui est inclus

Bien qu’il n’y ait eu aucune mise à jour notable du service Switch Online ces derniers temps, Nintendo a publié hier une nouvelle mise à jour du micrologiciel du système – améliorant la stabilité du Switch et améliorant l’expérience utilisateur globale.

Maintenant, pour couronner le tout, il a également publié une nouvelle mise à jour pour son application en ligne pour Android et iOS. Il devrait s’agir d’une mise à jour d’environ 29 Mo sur les appareils Android et d’environ 52 Mo sur iOS. Voici les notes de mise à jour complètes, via Perfectly-Nintendo – qui révèlent qu’un problème technique avec l’utilisation des données a été résolu. Phew!

Nintendo Switch Online – Ver. 1.14.0 (Publié le 30 novembre 2021)

– Un problème technique avec les paramètres À propos de l’utilisation des données a été résolu.

– D’autres changements mineurs ont été mis en œuvre.

Nintendo a également publié un certain nombre d’autres mises à jour mineures que vous pouvez consulter sur la page d’assistance officielle. La dernière mise à jour importante de l’application remonte au mois d’août. Voici ces changements, au cas où vous les auriez manqués :

Ver. 1.12.0 (Publié le 2 août 2021)

– Modification de l’écran dans le chat vocal.

– D’autres améliorations ont été apportées pour améliorer les performances et la convivialité.

– Modification de la version minimale du système d’exploitation.

– La version iOS 12.0 ou ultérieure est requise pour utiliser cette application.

– Android OS version 6.0 ou ultérieure est requis pour utiliser cette application.

Si Nintendo ajoute le dernier correctif (Version 1.14.0) à sa page d’assistance, nous mettrons à jour cet article avec ces informations. Utilisez-vous toujours l’application Nintendo Switch Online ? Faites le nous savoir dans les commentaires.