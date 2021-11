Nintendo a mis à jour Super Mario 3D All-Stars pour le contrôleur N64

Maintenant avec la prise en charge de la manette Nintendo 64 !Image : Nintendo

Nintendo a publié une nouvelle mise à jour pour Super Mario 3D All-Stars, ver. 1.1.1, pour ajouter la prise en charge de la nouvelle manette Nintendo 64 de la Switch. Il s’agit de la première mise à jour du jeu depuis novembre de l’année dernière, lorsque la prise en charge du contrôleur Nintendo GameCube a été ajoutée à Super Mario Sunshine. Non pas que vous puissiez actuellement acheter l’un ou l’autre élément.

Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour pour la mise à jour la plus récente :

Ver. 1.1.1 (Publié le 3 novembre 2021)

Général Super Mario 64 prend désormais en charge la manette Nintendo 64 exclusive aux membres de Nintendo Switch Online (vendue séparément). Les joueurs peuvent désormais jouer à ce titre en utilisant les mêmes commandes que celles de la version originale de la Nintendo 64.

Sorti en 2020, Super Mario 3D All-Stars propose des ports haute définition de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Le jeu de compilation a été un grand succès lors de sa sortie, mais a été retiré, comme prévu, du Nintendo eShop le 31 mars 2021. Le site officiel Super Mario 3D All-Star de Nintendo porte désormais le message suivant :

L’édition numérique du jeu Super Mario™ 3D All-Stars n’est plus disponible à l’achat. Si vous avez déjà acheté l’édition numérique sur Nintendo eShop ou Nintendo.com, vous pouvez télécharger à nouveau le jeu à tout moment s’il est supprimé de votre appareil. Visitez l’assistance pour obtenir des instructions. Si vous avez acheté un code de téléchargement auprès d’un détaillant, vous pouvez toujours utiliser le code à tout moment. La version physique de Super Mario 3D All-Stars est disponible à l’achat jusqu’à épuisement des stocks.

Même si Super Mario 3D All-Stars n’est plus disponible à l’achat numérique, ce qui est dommage, il est possible de retrouver des copies physiques du jeu. Mais parce que Nintendo a l’habitude de continuer à prendre en charge le matériel et les jeux, une mise à jour comme celle-ci n’est pas une surprise totale. C’est quand même sympa.

Moins sympa, c’est que vous ne pouvez pas non plus acheter de contrôleur N64 pour Switch. Il est rapporté qu’aucun ne sera en vente avant l’année prochaine au plus tôt. Donc, en plus de ne pas pouvoir acheter le jeu impliqué, ni le contrôleur pour lequel il est pris en charge, c’est une excellente nouvelle.

Au cas où vous l’auriez manqué, lisez la critique de Super Mario 3D All-Stars de Kotaku ici.