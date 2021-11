Nintendo a révélé les chiffres de vente d’octobre aux États-Unis pour Metroid Dread et le commutateur

La Nintendo Switch était la console la plus vendue aux États-Unis en octobre et Nintendo a officiellement révélé le nombre de consoles vendues au cours de ce mois. Selon le NPD Group, la Nintendo Switch continue de dominer le nombre de consoles vendues aux États-Unis en 2021, bien que la PS5 soit en tête en termes de montant vendu.

Dans une interview avec The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a déclaré que la Switch avait vendu 711 000 unités au total en octobre, dont 314 000 étaient le tout nouveau modèle OLED. Bowser a noté que ces chiffres étaient en baisse de 3% par rapport à octobre dernier, en partie à cause de la pénurie continue de puces entraînant des pénuries de production.

Bowser a également révélé que Metroid Dread, qui a été lancé le même jour que la Nintendo Switch OLED, le 8 octobre, a vendu 854 000 unités aux États-Unis. Cela en fait « le meilleur départ pour n’importe quel jeu Metroid », a déclaré Bowser. Bowser a également déclaré qu’Animal Crossing: New Horizons avait eu un coup dur en octobre en prévision de sa mise à jour gratuite massive et du DLC Happy Home Paradise qui ont tous deux été publiés début novembre. Bowser n’a pas fourni de chiffres exacts pour Animal Crossing, mais il s’agissait du 15e jeu le plus vendu sur toutes les plateformes en octobre, en ne comptant que les ventes physiques. Pour référence, Metroid Dread était au numéro trois, ne comptant que ses ventes numériques.

Dans la critique de Metroid Dread de GameSpot, le critique Steven Petite lui a attribué une note de 8/10, écrivant : « Plus que toute autre chose, Metroid Dread a l’impression de retourner dans un lieu de confort après une longue absence. Bien que le gameplay soit raffiné et que de nouvelles fonctionnalités aient été ajouté au mélange, Dread colle étroitement à la formule de ses prédécesseurs. Au final, pour les fans de longue date comme moi, c’est probablement pour le mieux. Il n’y a rien à redouter ici. Nous sommes de nouveau à la maison.

