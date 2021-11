Nintendo abandonne officiellement le jeu Dr. Mario World pour les appareils iOS

Deux ans après son lancement, Nintendo a officiellement fermé le jeu Dr. Mario World pour les appareils iOS. C’est un autre jeu que la société japonaise a abandonné après quelques années seulement.

La fermeture de Dr. Mario World n’a pas été une surprise pour sa petite base d’utilisateurs, car la société avait déjà annoncé en juillet que le jeu serait disponible jusqu’au 31 octobre 2021. À cette époque, la société a écrit :

« Merci d’avoir joué au jeu Dr. Mario World », a noté Nintendo. «Le service du jeu Dr. Mario World se terminera le 1er novembre 2021 (lundi). Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont joué au jeu depuis son entrée en service le 10 juillet 2019. »

Hier, via le compte Twitter de Dr. Mario World, trois des virus du jeu ont annoncé que le service était officiellement terminé :

Bleu : « Demain marque la fin du service du jeu Dr. Mario World. » Jaune : « Merci beaucoup d’avoir joué, tout le monde ! » Rouge : « Le jeu ne sera pas jouable, mais n’oubliez pas que vous pourrez revenir en arrière via une page Web en cours de configuration. Bonne chance là-bas! » #DrMarioWorld

Début juillet, la société a annoncé qu’après le 1er novembre, elle prévoyait de créer une page Web Dr. Mario World Memories, qui deviendrait disponible après la fin du service du jeu, et ce serait un moyen pour les joueurs de revisiter leurs souvenirs avec le jeu.

« Pour permettre la fourniture du service Dr. Mario World Memories, une partie de votre historique de joueur sera enregistrée sur le serveur afin qu’elle puisse être référencée dans Dr. Mario World Memories. Si vous souhaitez supprimer l’historique de vos joueurs, accédez à Supprimer les données de sauvegarde dans l’application et supprimez vos données de sauvegarde.

Dr. Mario World est l’un des rares jeux mobiles que Nintendo a abandonné au fil des ans. Pour l’instant, Miitomo (2016), Pokémon Duel (2016) et Pokémon Rumble Rush (2019) ont été abandonnés par la société.

Il convient également de noter que Pokémon Shuffle Mobile (2015) et Pokémon: Magikarp Jump (2017) n’ont reçu aucune mise à jour depuis des années, et leurs développeurs ne prévoient pas d’ajouter plus de fonctionnalités pour ces jeux.

Depuis que Nintendo a commencé à lancer des jeux mobiles, il a connu de grands succès comme Super Mario Run (2016), Fire Emblem Heroes (2017) et, bien sûr, Pokémon Go (2016), qui a récemment dépassé les 5 milliards de dollars de revenus après cinq ans de son lancement. . Désormais, la société parie sur Pokémon UNITE, lancé il y a quelques mois.

